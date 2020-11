Congreso: Comisión de Ética investigará a Cecilia García por “excesos verbales”

La Comisión de Ética del Congreso de la República decidió admitir a trámite investigar a la parlamentaria Cecilia García, de la bancada Podemos Perú, por las críticas referidas a su colega de Alianza para El Progreso, César Combina, respecto al retiro de fondos de las AFP.

El proceso tuvo los votos a favor de los legisladores Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Tania Rodas (APP), Luz Cayguaray (Frepap), César Gonzáles (Somos Perú), Walter Rivera (Acción Popular), Zenaida Solís (Partido Morado) y Miguel Vivanco (Fuerza Popular). El único que optó por la abstención fue Aron Espinoza.

Fue en agosto pasado que el congresista César Combina, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, denunció a su colega ante el grupo de trabajo parlamentario por asegurar en redes sociales que este tenía paralizada la aprobación del proyecto de ley para retirar el 100% de los ahorros privados de pensiones.

“ Se pintan de demócratas, buena gente, pero al final terminan siendo títeres de los poderosos” , publicó García Gutiérrez. Al respecto, Combina manifestó en ese entonces: “Esos excesos verbales van a tener consecuencias. No se puede maltratar honras”.

Cecilia García cuenta con dos identidades registradas en el Reniec

A fines de setiembre se conoció que la ahora parlamentaria, en 2018, postuló a la alcaldía de Huancayo como Cecilia Jacqueline García Rodríguez, con documento de identidad 42806594 y fecha de nacimiento 1980. Para el actual Congreso, dijo llamarse Jacqueline Cecilia y su DNI era 49017178, con fecha de nacimiento 1979.

A raíz de estos hechos, la Procuraduría del Reniec envió el caso de la congresista a la Fiscalía de Junín, su lugar de origen, con el fin de determinar si existen responsabilidades penales.

“No sabía de la denuncia. Sin embargo, no está fuera del radar porque en mi hoja de vida, cuando me presento al Congreso de la República, declaro los procesos penales que tengo y los declaro con mi DNI anterior porque, al margen de que el Reniec haya cancelado mi DNI, yo no dejo de ser la misma persona ”, argumentó García ante Punto Final.

