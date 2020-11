Alfredo Barnechea, precandidato presidencial de Acción Popular que aspira participar en los comicios generales 2021, dijo que el sueldo mínimo en Perú era de 750 soles.

“(El sueldo mínimo es) 750 soles, depende. Es una pregunta equivocada”, precisó durante una entrevista en la que comentaba sobre un estudio de deudas que mantienen los ciudadanos con los bancos.

“Eso (el sueldo mínimo) no se respeta en muchos sitios. En Ica el sueldo de jornalero agrícola de los centros en Villacuri me sale 1.035 soles. Empiezo a hacer los estudios y resulta que eso no es así, sino que están con sueldos de 1.700 a 1.800 soles individuales”, añadió el precandidato acciopopulista.

El sueldo mínimo en el Perú fue modificado en el gobierno del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, cuando se aprobó por decreto supremo que aumentara de 850 a 930 soles. Este incremento entró en vigencia en abril del 2018.

A su vez, Barnechea manifestó que en la investigación que realizó sobre deudas bancarias, 6 millones 320 mil deben dinero a entidades financieras. Además, aseveró que 4 millones 320 de ellos se encuentran en un rango de 0 a 1.500 soles, de 1.500 a 3.000 y de 3.000 a 9.000 soles.

Alfredo Barnechea competirá con tres listas más en elecciones internas de AP

Alfredo Barnechea se enfrentará con tres planchas presidenciales más en los comicios internos de Acción Popular: la de Edmundo del Águila, Luis Enrique Gálvez y Yonhy Lescano.

Respecto a ello, sostuvo que dentro del partido hay diferentes tendencias y que todas serán respetadas como corresponde. En tanto, afirmó que las bases al interior del país lo apoyaban.

“Hicimos un esfuerzo en el que colaboraron activamente mis dos compañeros de fórmula, Maricarmen Alva y Armando Villanueva, que es un destacado líder del Cusco. Lima también es muy importante. Va a ser una gran competencia democrática. Creemos que esto fortalece al partido”, señaló.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.