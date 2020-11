El Congreso debatirá hoy si decide admitir a trámite la moción de vacancia en contra del presidente de la República, Martín Vizcarra. Para lograrlo, necesitan 52 votos y 87 para retirar al mandatario del cargo por incapacidad moral.

Rosa María Palacios señaló que solo tendrían los votos necesarios para admitir la causal, pero no para ejecutarla, pues Alianza para el Progreso(APP), Somos Perú y el Partido Morado votarán en contra.

“No van a alcanzar nunca para vacar al presidente (...) Podrían alcanzar los 52 votos para admitir a trámite. Entonces, el mismo show. El presidente va o si quiere manda a su abogado, habla y durante doce horas los congresistas se dedican a insultarlo para luego no vacarlo”, indicó.

Por otro lado, RMP resaltó que hay otros temas que se debatirán en el Pleno como la devolución de los fondos de las AFP. Esta norma que permite el retiro de hasta 4 UIT, 1 UIT por mes, beneficiará solo a las personas que no hayan podido aportar durante 12 meses, pacientes oncológicos, entre otros.

No obstante, la conductora de RTV advirtió que el Parlamento, dentro del dictamen que examinarán, propone que toda persona puede migrar al fondo cero de este sistema pensionario.

“Este Congreso tiene la particularidad no de no medir lo que cuestan sus disposiciones (...) No preguntan y aprueban las cosas de cualquier manera. Mucho ojo hoy con el Parlamento”, comentó.

