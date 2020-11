Pésima decisión para el país, por Ernesto de la Jara

Pésima decisión para el país. Creo que las acusaciones que hay contra Vizcarra son graves y son verosímiles, por lo que cabe iniciar una investigación fiscal aquí y ahora, como ha ocurrido.

Pero con la misma convicción digo que me parece que la vacancia que contra él se acaba de aprobar en este Congreso es: 1) Inconstitucional: una acusación de incapacidad moral permanente no puede basarse en declaraciones de colaboradores eficaces que ni si quieran han dado origen a un acuerdo con el fiscal y a una aprobación judicial, y frente a las que el presidente no ha podido defenderse, al no ser parte del proceso.

2) Responde a motivaciones políticas o subjetivas: postergar las elecciones por conveniencia o para quedarse de congresista; meterse a la presidencia por la ventana; venganza ; demagogia oportunista; negociación de prebendas producto del cambio, etc.

3) Quienes están a la cabeza (UPP de Antauro Humala y Alarcón, y Podemos, de los Luna), no solo no tienen ninguna autoridad moral sino que es peligrosísimo que hayan adquirido la fuerza de imponer la agenda del país

4) Es una medida absurda e insensible: anteponen intereses políticos individuales o partidarios, al sufrimiento de la gente por la pandemia, cuando las elecciones son en abril y el cambio de gobierno en 9 meses, fecha en la que el presidente podría ser acusado en base a investigaciones avanzadas. ( Ya se habría resuelto, por ejemplo, si las declaraciones de los colaboradores fueron aprobadas judicialmente o desechadas). Cada vez peor.