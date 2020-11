Martín Vizcarra: Comisión del Congreso lo responsabiliza por proyecto Pasto Grande en Moquegua

De acuerdo a un informe de una comisión del Congreso, el presidente de la República, Martín Vizcarra, habría tenido implicancia en el proyecto especial regional Pasto Grande de Moquegua cuando iniciaba su carrera de funcionario público a los 26 años durante el primer gobierno del exmandatario Alan García entre 1985 y 1990.

Asimismo, dicho grupo parlamentario aseguró haber encontrado responsabilidad funcional, administrativa, civil y delictiva por parte de Martín Vizcarra a pesar de que ya la Procuraduría de Moquegua, a cargo de Carlos Ponce Arpasi, adujo que el actual mandatario no estaría implicado de manera directa, considerándose principalmente a 15 funcionarios durante su gestión.

No obstante, según un informe de la comisión difundido en Panorama el último domingo, Vizcarra habría entrado en contradicciones, entre lo expuesto ante una comisión investigadora del Parlamento Nacional en el 2003 y la documentación luego de dar su declaración sobre el proyecto.

“Hay suficientes indicios razonables que determinan una responsabilidad funcional, administrativa, civil y delictiva de manera compartida en la que han incurrido los directores del proyecto especial Pasto Grande”, se lee en las conclusiones del documento.

En efecto, fue entre el 2002 y 2003 que Vizcarra Cornejo tuvo que comparecer por primera vez por su labor como funcionario público en la región Moquegua cuando estuvo en el cargo de la Dirección Ejecutiva del proyecto Pasto Grande en el Gobierno aprista y fujimorista.

Por otro lado, Fernando Fuch Valdez, exasesor del proyecto, dijo a la comisión que el actual mandatario armó una licitación donde en la práctica ganó JJ Camet, la empresa el exministro de Alberto Fujimori, Juan José Camet.

De igual manera, contó que Vizcarra llegó al proyecto cuando tenía 25 años en 1988, gracias a su padre, César Vizcarra, quien fue secretario general del Apra en Moquegua y con quien hubo una polémica por el proyecto de Pasto Grande.

Es así que ese año el jefe de Estado estuvo a cargo de la Dirección de Obras del proyecto revisando también los estudios de factibilidad.

Por otro lado, el conflicto, de acuerdo al testimonio de Fuch, fue porque se negaron a realizar la licitación por falta de estudios previos de ingeniería considerando insuficiente el realizado por el consorcio de Asesores Técnicos Asociados (ATA), del exministro de Agricultura, José Manuel Hernández.

“No existía nada, existía un perfil de factibilidad de ATA. Ese no es estudio, ese es un perfil. Entonces ya comienzan mis broncas con César Vizcarra Vargas, padre de Martín Vizcarra. Me lleva una vez ante un plano y me dice: ‘Este es el proyecto especial Pasto Grande, que se te grabe bien’”, precisó Fuch ante la comisión del Congreso.

A pesar de los inconvenientes en la ejecución y supervisión de la obra, Martín Vizcarra Cornejo fue nombrado director ejecutivo del Proyecto Pasto Grande, el cual es investigado por la Fiscalía por llevar tres años sin operación y por un presunto direccionamiento en la licitación.

