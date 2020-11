Más de la mitad de juristas aspirantes a integrar el Tribunal Constitucional (TC) no ha presentado copias de la documentación original, fedateada y legalizada que acredite experiencia laboral, los formatos adecuados, no están habilitados por el Colegio de Abogados y sus grados académicos no están registrados en la Sunedu.

Así lo dio a conocer este lunes temprano la Secretaría Técnica de la Comisión Especial del Congreso a cargo del concurso de méritos para los magistrados nuevo TC. En total, 33 de los 65 postulantes ha recibido observaciones.

Por ejemplo, uno de los casos más polémicos es del magistrado Ramiro Eduardo de Valdivia Cano, quien, de acuerdo a la secretaría técnica, no tiene título profesional inscrito en la Sunedu.

Eduardo de Valdivia, como se sabe, es conocido por haber tenido una reunión con el exasesor del dictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, cuando era miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Respecto a las copias los congresistas Gino Costa (Partido Morado) y Diethell Columbus (Fuerza Popular) cuestionaron que la Secretaría Técnica de la CE haya observado que algunas copias no corresponden a documentos originales y que no precise cómo llegaron a esas conclusiones.

“Yo concuerdo con Columbus en el sentido de que no parece haber la forma de saber si el documento que se copia es original o no. Si no tenemos la probabilidad de determinar eso, se presume que el documento es original. ¿Por qué tendríamos que presumir que no?”, manifestó Costa.

Al final, la sesión se suspendió porque había Junta de Portavoces. Cabe precisar que tres integrantes de la Comisión Especial son voceros en sus bancadas: Rocío Silva (Frente Amplio), María Cristina Retamozo (Frepap) y Diethell Columbus (Fuerza Popular).

Rolando Ruiz (Acción Popular) indicó que durante el transcurso de esta jornada, mientras se realiza el pleno del Congreso volverán a sesionar para analizar y resolver las observaciones de los candidatos al TC.

La lista de candidatos observados y las razones:

Candidaturas Al Tc Observadas Por La Comisión Especial by Diego Quispe Sánchez on Scribd