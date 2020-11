Congresista Fernández Chacón buscará inscribir movimiento alejado del Frente Amplio

El parlamentario Enrique Fernández Chacón anunció que el movimiento que integra, Partido de los Trabajadores Uníos, buscará inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de esta manera dejar de estar ligado a la organización política Frente Amplio.

“El Frente Amplio lo componíamos varias organizaciones, Uníos era una de ellas. Hemos decidido no continuar en el Frente Amplio porque ha perdido la objetividad y las propuestas que tuvo inicialmente , entre otras razones por una lucha intestina, entonces hemos decidido no intervenir electoralmente”, declaró el legislador para este medio.

Mencionó que la intención de esta agrupación “nunca fue bajo las sombras” y ya obtuvieron el kit electoral para comenzar a recolectar firmas y formalizarse ante el JNE. Reiteró que aún no cuentan con una dirigencia establecida, pero que él los representará desde el Congreso y en los trámites correspondientes.

“Vamos a tentar una inscripción de nuestra organización con los mismos objetivos que nos llevaron al Frente Amplio, el hecho que ellos abandonen los objetivos no significa que los abandonemos todos. (...) Vamos a intentarlo, sabemos que es una tarea difícil y lo asumimos ", sostuvo.

“El Frente Amplio se agotó”

A raíz de esta separación, la agrupación a través de un comunicado resaltó que el partido que lidera Marco Arana “se agotó”, al resaltar que “no existe más” como “fenómeno progresivo que surgió al calor de las luchas ambientalistas y la defensa de los territorios, poniendo su inscripción electoral al servicio de las y los luchadores y los pueblos.

Sino que “se ha convertido en un sello vacío y de brutal e irreversible adaptación al régimen democrático burgués”. Asimismo, destacan que no son parte de “la pelea fratricida entre caudillos que se viene desarrollando al interior del Frente Amplio”, en referencia a las disputas entre Marco Arana y Humberto Morales.

Solo se ha podido inscribir en los comicios internos la plancha presidencial de Arana, pero que no todas las bases del partido respaldan. Reiteran además que el partido no cuenta con un “programa político y económico de fondo para salir de la crisis” y que está cada vez más alejado de las bases y las luchas en curso.

Fernández Chacón explicó que la decisión que toman ahora es en referencia a las circunstancias actuales, y que no descartan que más adelante se puedan volver a encontrar con el Frente Amplio u otra organización porque “en la política no es para siempre todo”.

“Yo no cuestiono al Frente Amplio, lo que pasa es que los partidos tienen un proceso en el que nacen se desarrollan y se debilitan. No hay nada absoluto en la vida, todo es relativo. El Frente Amplio ha dejado de ser eso. Ahora no los vemos acompañando las luchas . Nosotros tenemos un proyecto que lo estamos materializando”, explicó el parlamentario.

Fernández Chacón continuará en bancada del Frente Amplio

Por otro lado, señaló que no se alejará de la bancada del Frente Amplio, sino que continuará defendiendo los objetivos de su agrupación desde esa posición, y que una vez culmine su mandatado congresal se dedicará a la agrupación Uníos a la que pertenece.

“No, de ninguna manera. Ni me separo de la bancada ni dejo de ser amigo de Marco Arana , quien considero una buena persona. Sigo siendo congresista del Frente Amplio, he salido con los votos de ellos, soy consiente de eso. Mis posiciones políticas las voy a mantener. (...) Una vez que acabe el compromiso que he hecho como parlamentario seguiré militando en la agrupación en la que procedo”, aclaró Enrique Fernández Chacón.

El legislador que también postuló a la alcaldía de Lima en el 2018 no se encuentra afiliado a ningún partido, sino que representa al Frente Amplio en el Congreso al estar en calidad de invitado.

“Lo que hay que aprender es convivir con diferencias. (...) Sigo respetando a los que han hecho un esfuerzo inicial para construir esta organización, aunque tenga diferencias con ellos porque la propia realidad me ha mostrado que es así”, mencionó.

