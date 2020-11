El Partido Morado ya tiene sus dos listas de precandidatos al Congreso, las que deberán ir a elecciones internas este 29 de noviembre bajo la modalidad de ‘un militante, un voto’, que estará a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), pero se ha generado un conflicto en su interna, ha indicado un militante que fue dejado de lado a última hora.

Se trata de Ángel Pedro Ruiz Méndez, que aspiraba postular al Congreso y demandó que fue víctima de una deslealtad e hizo público que fue dejado de lado de la lista 1. Ahora espera un pronunciamiento de la dirigencia nacional.

“Yo iba a formar mi lista, pero me llamaron de la lista número 1, me inscribieron en esa lista y unas horas antes de que se cierre me dijeron que me sacaron de la lista y ya no me dieron tiempo. A mí me llamó un amigo, Raúl Cruzado, que no está en la lista 1, pero que está prácticamente organizando esa lista, y Juan Jara la encabeza, él me llamó, yo confié en él, pero lamentablemente pasó esto”, reveló a la prensa Ruíz Méndez.

La República contactó a Vladimir Camones, secretario regional del Partido Morado, quien señaló que habrá una reunión de ambas partes para conocer lo ocurrido.

“Nos vamos a reunir con ambas, con el doctor Pedro Ruiz y con Juan Jara para poder conocer en mayor detalle, lo que ha ocurrido, no puedo adelantar ninguna opinión, solo después de esta reunión poner en conocimiento a los dirigentes nacionales y ver cómo se tendría que actuar. Aquí tenemos que velar por nuestros partidos y no se vea expuesto a estas situaciones”, declaró.