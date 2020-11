Las pugnas internas en el Partido Aprista Peruano (PAP) y la desorganización partidaria, pasarán la factura a la agrupación de la estrella en las elecciones del 11 de abril de 2021, afirmó el exlegislador Daniel Robles López, quien advirtió que los precandidatos apristas de La Libertad al Congreso de la República, entre los cuales está él, podrían perder el dinero que invertirán en propaganda.

“Lo más probable es que la mayoría de precandidatos va a hacer un sacrificio económico sin mayor perspectiva. Porque aspiramos a que en este proceso electoral saquemos una curul aquí en La Libertad o dos a lo mucho, jalando de los pelos; pero lo más probable es que salga una o ninguna. Entonces, si no hay ninguna curul (para el PAP) toda la inversión, todo el tiempo, se iría al agua”, aseveró Robles a La República.

Seguidamente, aseguró que de esta situación saldría beneficiado César Acuña y su partido Alianza Para el Progreso (APP), pues tiene mayor poder económico.

Robles también precisó que el caudal de votos a lograr por al PAP a nivel nacional dependerá de la fórmula presidencial que lidere la agrupación en estos comicios generales, pues si los integrantes de la lista de presidente y vicepresidentes no reúnen las condiciones y perfiles adecuados, no tendría sentido postular al Congreso de la República porque no se obtendría un porcentaje adecuado.