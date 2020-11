Congreso debatirá admisión de vacancia presidencial y retiro de la AFP este 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre, los congresistas debatirán la admisión de la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, por la revelación de nuevos presuntos actos de corrupción cuando era gobernador regional de Moquegua.

Días atrás, trascendió que un aspirante a colaborador eficaz señaló que el actual jefe de Estado, presuntamente, recibió coimas superiores al S/ 1 millón por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi y al de ICCGSA-Incot, para adjudicar los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua , en 2013.

Ante esas acusaciones, Vizcarra Cornejo negó haber recibido tal suma de las constructoras y afirmó que el aspirante a colaborador no cuenta con pruebas para probar sus declaraciones.

“ Rechazo categóricamente lo que ha manifestado este aspirante a colaborador eficaz , que está desde 2018 como aspirante. Como no tiene ninguna prueba, no se le reconoce como colaborador. […] Creo que en toda mi vida nunca he estado tan indignado como estoy ahora”, declaró a Panorama.

La nueva moción, segunda en menos de dos meses, fue presentada el último 20 de octubre por la bancada de Unión por el Perú (UPP), bajo la causal de “permanente incapacidad moral”.

Agenda del Congreso sobre la admisión de la moción de vacancia presidencial.

Admisión de la moción de vacancia contra el presidente, Martín Vizcarra

Para que el Pleno del Congreso admita la moción de vacancia presidencial contra Vizcarra Cornejo, es indispensable que se alcancen los 52 votos requeridos como mínimo.

En caso de lograr el respaldo, se procede a citar al mandatario al hemiciclo para presentar su defensa. Esto ocurriría entre el tercer y décimo día de haberse admitido la moción.

Existe la posibilidad de que el Parlamento opte por discutir la moción el mismo día. Para ello, requiere de 104 votos a favor. Si los consiguen, el jefe de Estado sería convocado o, en su defecto, puede acudir su abogado para dar a conocer sus descargos.

Finalmente, para aprobarse la vacancia presidencial, se necesita la venia de 87 congresistas .

Otros temas de la agenda del Parlamento del 2 de noviembre

En la sesión del Pleno de este 2 de noviembre también se evaluarán otros temas relevantes, como el del retiro de los fondos privados de pensiones, que estuvo a cargo de la Comisión de Economía. El debate estará enfocado en si se debe permitir que los afiliados soliciten un monto de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 17.200, o si se aceptará que consigan el 100% de sus aportes.

Además, se debatirá el proyecto de ley 2311, que busca restituir a los directores y subdirectores cesados. De aceptarse esta iniciativa, volverían a sus puestos más de 10.000 trabajadores que fueron separados luego de no aprobar o no asistir al examen para los profesores de instituciones públicas.

Se verá también, por insistencia, la admisión de la medida que busca la formalización de los autos colectivos, misma que fue observada por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

