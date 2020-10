Gobierno presentará medida cautelar contra proceso de vacancia, según Martos

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se pronunció respecto a la nueva moción de vacancia presentada contra el presidente de la República, Martín Vizcarra. Señaló que, de admitirse, presentarán una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar que esta siga adelante .

Además, aseguró que si se plantea vacar a un presidente de la República por cada denuncia que aparezca, se creará una situación de ingobernabilidad en el país .

“Esta controversia se tiene que solucionar en el marco de la Constitución y las leyes. Por qué digo que no lo vamos a permitir. Si el Congreso continúa con el proceso, nosotros tenemos todos los instrumentos legales para no aceptar esto, como una medida cautelar, una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional”, explicó Martos en una entrevista para RPP.

Martos Ruiz sostuvo que el objetivo que tiene el Ejecutivo es evitar que se genere una mayor crisis en el país. Por ello, aclaró que si el Tribunal Constitucional no acepta la medida cautelar y se admite la vacancia contra el jefe de Estado, lo aceptarán porque “estamos en una democracia”.

Martos habló acerca de sus declaraciones sobre las Fuerzas Armadas

El presidente del Gabinete Ministerial también se pronunció respecto a lo que dijo sobre las Fuerzas Armadas el pasado domingo 25 de octubre. Se disculpó y reiteró que lo que dijo fue malinterpretado.

“No tengo ninguna autoridad sobre las Fuerzas Armadas. Los comandantes generales no me deben ninguna subordinación (...) Soy muy respetuoso, jamás he tenido la intención de amenazar o de pensar en las Fuerzas Armadas y yo lo siento tremendamente”, aclaro Walter Martos.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.