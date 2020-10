Arequipa: congresista Paredes es aún cercana a persona a quien acusó de recorte de sueldo

La cercanía entre la congresista Rosario Paredes y Roberto Segura Lizágarra, no se habría interrumpido. La legisladora realizó una inspección a torrenteras y riberas del río Chili en Arequipa ayer por la mañana. La acompañó en todo momento Segura, quien fue acusado por la misma parlamentaria de ser el responsable del recorte de sueldos a Milagritos Chacón, extrabajadora de su despacho congresal.

En agosto último Chacón indicó que le pidieron que deposite la mitad de su sueldo de abril (S/ 1725) a Vanessa Gonzáles. En mayo Segura le pidió un nuevo depósito, esta vez para Brenda Kuong Lizárraga.

“Son mis temas personales”, respondió la legisladora sobre la presencia de Segura, a quien ella misma acusó en sus descargos ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

La congresista dio evasivas a las consultas. Señaló que la acusación es una novela orquestada porque investigaba al Gobierno. Además de anunciar que querellará a los medios de comunicación que publicaron el caso, añadió que en su bolsillo no llegó ni un sol de ese dinero. “No necesito defenderme (ante la Fiscalía) no se puede crear un delito donde no hay. Y si es que lo crean estaré acudiendo a los organismos internacionales”.

Ley sobre Majes Siguas II

Sobre la revisión al texto de su ley para Majes Siguas II que anunciara el Ministerio de Economía y Finanzas, sostuvo que solo están haciendo algunas rectificaciones.

Negó que se trate de una observación y que le norma no se pueda implementar así como está. Con esta ley se eleva el techo de endeudamiento del Estado. Con ello la concesionaria de Majes II podrá solicitar un crédito para financiar los US$ 104 millones que cuesta las modificaciones al proyecto.