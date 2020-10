Ministra Neyra sobre vacancia presidencial: “Nos preocupa que el Congreso está haciendo cambio de fecha”

La ministra de Justicia, Ana Neyra, dio a conocer la preocupación del Gobierno por la incertidumbre que hay sobre la fecha en la cual se debatirá el pedido de moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra en el Pleno del Congreso.

“ Nos preocupa que el Congreso está haciendo el cambio de fecha , porque parecería cómo la opinión pública va evolucionando, para ver si eso le generaría más posibilidades de la admisión de la vacancia. Si consideran que hay hechos graves, deberían expedir el trámite”, expresó la ministra a Canal N.

Como se informó, la admisión del pedido destitutorio estaba previsto para ser debatido el sábado 31 de octubre. Sin embargo, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, indicó que se vería en el próximo pleno descentralizado y, de no concretarse esa fecha, se definirá más adelante .

La moción de vacancia presidencial fue presentada por la bancada de Unión Por el Perú (UPP), liderada por José Vega. El documento alega “permanente incapacidad moral”, luego de que se difundieran las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz, quien señaló que el mandatario habría recibido una presunta coima por la licitación de obras cuando era gobernador de Moquegua.

Ana Neyra afirma que se está “desnaturalizando” el recurso de vacancia presidencial

“Estamos desnaturalizando la vacancia por incapacidad moral. Estamos deteniéndola de una manera muy amplia. Que la fragmentación de los partidos en el Congreso está llevando a que en reiteradas oportunidades se trate de sacar al presidente porque no tiene mayoría, porque no tiene bancada. Esto no está pensado en Martín Vizcarra sino en cualquier persona que ejerce la presidencia ”, declaró la ministra en Canal N.

Asimismo, la titular del Ministerio de Justicia resaltó que este es el cuarto intento de iniciar un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral contra un mandatario.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.