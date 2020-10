Martos: Vacar a un presidente por denuncias que aparecen cada mes genera ingobernabilidad

Vacancia presidencial | Walter Martos anunció que el Gobierno analiza las acciones que podría tomar si el Congreso de la República admite a trámite la segunda moción para destituir a Martín Vizcarra.

La sesión plenaria para evaluar dicho tema se realizará el próximo 2 de noviembre. No obstante, hasta el momento el pedido solo contaría con los votos a favor de las bancadas Unión por el Perú (UPP), Podemos y el Frente Amplio (menos las legisladoras Vásquez y Silva Santisteban).

“Esta controversia se tiene que solucionar en el marco de la Constitución y la ley. Si el Congreso continúa con el proceso, nosotros tenemos los instrumentos legales para no aceptar eso, como una medida cautelar o una acción de amparo ”, señaló el titular de la PCM en diálogo con RPP.

En esa línea, comentó que desde el Ejecutivo buscan evitar una mayor crisis en el país, sobre todo en el ámbito político. Aclaró que dichas decisiones solo tienen como objetivo defender la gobernabilidad del Perú.

“Creemos, desde nuestro punto de vista, que si a un presidente se le va a vacar por cada denuncia que aparezca cada mes, esto va a crear ingobernabilidad no solamente en el presente, sino en el futuro”, comentó Martos este jueves 30 de octubre.

Martos: “Mi función como premier es buscar la unión, no crear desavenencias”

En otro momento, el primer ministro se refirió al pedido del congresista José Vega Antonio para que acuda al Legislativo a aclarar sus declaraciones sobre las Fuerzas Armadas.

“Desafortunadamente, lo que dije en una entrevista ha sido mal interpretado. Mi función como premier es buscar la unión y no crear desavenencias. (...) Yo iré cuando me citen, porque siempre he sido respetuoso de la institucionalidad”, subrayó Martos.

Walter Martos aclaró que las Fuerzas Armadas no son deliberantes.

