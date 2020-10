Gamio sobre Julio Guzmán: “No está en su mejor posicionamiento de la confianza ciudadana”

El precandidato a la primera vicepresidencia con la lista de Carolina Lizárraga (Partido Morado), Pedro Gamio Aita, indicó que su correligionario Julio Guzmán no atraviesa por un buen momento, ya que no contaría con el respaldo de la militancia.

"Exhorto a los militantes del Partido Morado a que le den la oportunidad al Perú de hacer realidad el sueño por el que se fundó la agrupación. Y pedirle a Julio Guzmán que sea generoso en ese sentido, en reconocer que en este momento no está en su mejor posicionamiento de la confianza ciudadana , que es un factor determinante para sacar adelante un nuevo camino”, declaró a RPP.

En esa misma línea, señaló que la candidata idónea para postular en las elecciones generales de 2021 es Lizárraga Houghton, ya que lleva una “vida de verdad”, haciendo referencia a los problemas en los que se vio envuelto Guzmán al huir de un incendio en un departamento de Miraflores, en enero de este año.

“Si usted alguna vez a un hermano o alguien de la familia no le dice la verdad, eso ya genera una desconfianza, pero el error de una persona no es el error de un partido (...) Este momento no es el mejor momento para Julio, pero sí lo es para el Partido Morado ”, subrayó.

“El Partido Morado no depende de una sola persona”, asegura Gamio

Gamio refirió que en su agrupación política debe darse cabida a otros postulantes y no solo considerar a Guzmán como el único candidato elegible.

“ El Partido Morado no depende de una sola persona , es un cuadro de técnicos, jóvenes, de un grupo de peruanos que quiere recuperar la política, que tanto le ha fallado al Perú”, comentó.

Por ello, dijo que la plancha presidencial que encabeza la actual congresista Carolina Lizárraga y de la que él y Jaquelina Mathews Fernández acompañan como precandidatos a primera y segunda vicepresidencia, se diferencia de las otras dos listas de Julio Guzmán y Alejandro San Martín.

Incluso, el exviceministro de Energía reiteró que Lizárraga representa a las bases del partido, tal como ella misma lo señaló días atrás con el anuncio de su aspiración al sillón presidencial.

“Una lideresa que es fundadora del partido y que puede decirle a Julio: ‘ Respetamos tu esfuerzo, pero el partido no lo has hecho tú solo , lo han hecho un grupo de peruanos y peruanas que han superado la valla más alta en el mundo en registro de firmas’”, sostuvo.

Carolina Lizárraga señala que Guzmán representa al centralismo limeño

Asimismo, la legisladora Carolina Lizárraga mostró que tiene una postura contraria a la del líder de su partido e, inclusive, marcó distancia de ella a través de una publicación en sus redes sociales.

“Saludamos la participación de la plancha liderada por Julio Guzmán. En nuestro partido siempre debe prevalecer la democracia. Dicha plancha confirma lo que ya habíamos señalado: el centralismo limeño y el acercamiento al oficialismo que ha estado presente durante el último periodo”, detalló.

En ese sentido, manifestó que continuará adelante con su participación en los comicios internos del Partido Morado, que se desarrollarán el próximo 29 de noviembre.

