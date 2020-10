Chávez: Cuando Martos dijo que el Ejecutivo no aceptaría vacancia, no mencionó a las FF. AA.

Jorge Chávez Cresta, titular de Defensa, se refirió a la moción presentada por el legislador José Vega Antonio, de UPP, para que el primer ministro, Walter Martos, acuda al Congreso a explicar sus recientes declaraciones sobre las Fuerzas Armadas.

Las palabras del presidente de la PCM han sido cuestionadas por diversos integrantes del Parlamento, quienes incluso le han pedido rectificarse. Martos ya ha aclarado que se trató de una malinterpretación y subrayó que las FF. AA. no son deliberantes.

“En ese mismo minuto de la entrevista del señor premier, él dijo textualmente que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Cuando el señor premier dijo que no se iba a permitir una vacancia, no involucró a las FF. AA. , sino se refirió a todas las acciones políticas legales que debíamos tomar como Ejecutivo, tal como lo hicimos en el intento de vacancia anterior”, señaló el ministro Chávez en diálogo con RPP.

En esa línea, subrayó que las Fuerzas Armadas se rigen al orden constitucional en los diferentes escenarios de la Nación. Agregó que Martos no tendrá problemas en resolver ante el Pleno cualquier duda. “Los integrantes del Ejecutivo, como demócratas que somos, siempre responderemos al llamado de la representación nacional”, dijo.

Fuerzas Armadas están concentradas en lucha contra la COVID-19

Asimismo, Chávez Cresta sostuvo que él ha sido el primero en defender la institucionalidad de las FF. AA., cuando a través de llamadas telefónicas se las pretendió involucrar en temas políticos.

“Todos los peruanos podemos estar seguros de que contamos con una generación de militares profesionales y plenamente conscientes de su rol constitucional y es ahí donde nuestras FF. AA vienen luchando en el Vraem, derramando su sangre, en cada una de sus actividades para proteger a la Nación y población”, dijo el titular del Mindef.

Por último, mencionó que las Fuerzas Armadas están concentradas en luchar contra la pandemia, proteger a la población peruana y luchar contra el terrorismo, narcotráfico, minería ilegal y otros.

“Afortunadamente, para nuestro país, las épocas en donde la política se paseaba por los cuarteles han quedado en el pasado y dejado lecciones absolutamente aprendidas”, puntualizó.

