¿Qué expectativa tiene en estos comicios internos para definir la candidatura presidencial en el APRA?

Motivar a esa militancia de cerca de 300 mil inscritos en el registro de organizaciones políticas en el JNE para que elijan directamente a sus candidatos. El PAP es uno de los siete partidos que elegiremos candidatos de forma directa y no vía delegados.

¿Una candidata mujer tendrá el respaldo de sus “compañeros”?

Pongo a disposición de mis compañeros mis 41 años de militancia, fui dirigente desde la juventud aprista, comando universitario, comité ejecutivo regional de Junín, y como dirigente nacional, miembro de la dirección política. Pongo a disposición mi militancia y mi experiencia profesional y política.

¿Cómo sacarán al PAP del escombro político en el que se encuentra?

Rechazo el término “escombro”.

Ok. Lo cambio por fracaso.

Tampoco fracaso. Vamos a hacer un trabajo de unidad. El APRA en sus 90 años afrontó distintos procesos electorales, sufrió persecución, mataron a 6.000 militantes en Trujillo el año 32, y en la época del terrorismo, durante el primer gobierno del presidente García mataron a más de 2.500 militantes, autoridades y no autoridades, dirigentes. Eso es un gran compromiso e identidad.

¿Qué estrategia tienen para revertir lo que está en la mente de los electores, ser catalogados como “fujiapristas”?

Nos interesa presentar un APRA renovada. Somos una generación distinta a la que ha conducido el partido. Motivar y volver a nuestras raíces. En lo personal, llegaré al corazón aprista para un trabajo conjunto que dé resultados, con una propuesta que demanda el rostro humano, la necesidad de la población.

¿Tiene algo de temor, o terror, dependiendo de la gradualidad, de que su partido no pase la valla electoral?

He afrontado al terrorismo en mi zona. Es lo que posiblemente me podría haber dado más temor. Y no tengo temor de no pasar lo que usted menciona. Más bien, tengo la confianza de volver a ese núcleo duro de militantes, las familias apristas, e invocar esa responsabilidad que nos dio la población en dos momentos, de conducir el país, conducir regiones, conducir gobiernos locales. Voy a apelar a ese sentimiento.

Todos quieren ganar la presidencia. De no ser así, ¿cuántas curules estiman lograr?

El APRA va a dar una sorpresa. En ello no me voy a adelantar. Vamos a trabajar.

¿Tienen intención de cambiar la Constitución fujimorista, que en el Congreso defendieron, en el capítulo económico, por ejemplo?

Aspiramos retomar la Constitución de Haya de la Torre, de 1979. Mucho de ello se incorporó en la Constitución de 1993. El Perú necesita estabilidad, necesita un nuevo pacto social que tenga rostro humano y llegue a las personas. Necesitamos un gobierno que sea efectivo y eficaz.

¿El APRA estará orientado a la derecha como lo hizo el expresidente García (2º gob.)?

Jamás. La identidad del APRA es ser un gobierno de izquierda. Ese es nuestro origen y es hacia allí donde vamos a trabajar por los que menos tienen. Mi origen no está en la derecha, está en esa izquierda democrática del APRA.

¿En qué consiste su propuesta?

Vamos a trabajar la propuesta partido. Tenemos una comisión de plan de gobierno. En mi caso, le pondré mayor impulso a la economía de las mujeres. Somos la mitad y un poquito más de la población peruana. El 28% son jefas de hogar y el 58% de mujeres tiene participación directa en turismo, textilería y agroindustria.