Bancadas aún no definen posición frente a vacancia

La mayoría de bancadas no define su posición frente a la moción de censura contra el presidente Martín Vizcarra, promovida por la bancada de UPP, con el apoyo de Podemos Perú y Frente Amplio, que estaba programada para verse el sábado en el pleno; pero el presidente del Congreso, Manuel Merino, anunció que postergó la sesión sin precisar el motivo ni para cuándo.

Una de las bancadas que tienen clara su posición contra la vacancia es el Partido Morado; así lo manifestó el vocero de ese grupo, Francisco Sagasti.

“Que caiga todo el peso de la ley y se investigue al presidente Martín Vizcarra a partir del 28 de julio del 2021”, señaló.

En Acción Popular, el congresista Ricardo Burga sostuvo que antes del pleno decidirán su posición. Aclaró que solo un miembro de su bancada, Orlando Arapa, votó a favor de la moción, pues la congresista Rosario Paredes, quien también votó a favor, ha sido separada de su grupo tras la denuncia por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores.

Una posición similar tiene la bancada del Frepap, cuya vocera María Céspedes dijo que no han podido evaluar su posición debido a que los congresistas están en sus regiones, pero esperan reunirse antes del pleno.

El vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, informó que seis congresistas de su bancada están a favor de la admisión de la moción, incluido él; mientras Rocío Silva Santisteban informó que no se han reunido. “Pero creo que la gente continuará con sus posiciones iniciales”, dijo y agregó que tanto ella como su compañera Mirtha Vásquez están en contra de la vacancia.

En Somos Perú (SP), el congresista Betto Barrionuevo (SP) declaró que en el transcurso de la semana se reunirán y verán si va la vacancia. Diethell Columbus, de Fuerza Popular, sostuvo que su bancada se reunirá antes del pleno para ir con una posición definida.

Para el experto en políticas públicas Alonso Cárdenas, el pedido de vacancia es fuera de lugar, pues estamos a nada de las elecciones, saliendo de una pandemia muy difícil y el remedio puede ser peor que la enfermedad. Explicó que las denuncias contra el presidente se están acumulando y va a tener que responder por ellas, pero a nivel de función pública se requiere continuidad para tener resultados.

“Si hay un cambio de gobierno, se generará un desorden administrativo y el afectado será la población”, opinó el analista.

La moción de vacancia presidencial se presentó el 20 de octubre y debe votarse en el pleno posterior a su presentación. Para la admisión a debate de la moción de vacancia, se requieren 52 votos. Si se aprueba, entre cuatro y diez días, se convocará a una sesión plenaria en la que se requieren 87 votos para declarar la vacancia.

Reacciones

“No apoyamos la vacancia porque el próximo proceso electoral está convocado. El presidente tendrá que responder a la Justicia luego de que concluyan las investigaciones”.

Zenaida Solís, congresista Partido Morado

“Las intenciones de los que plantean la vacancia no son democráticas. No buscan luchar contra la corrupción, sino desactivar el Ejecutivo para capturar el poder”.

Alonso Cárdenas, experto políticas públicas

Vizcarra asegura que no renunciará y que denuncias en su contra son falsas

El mandatario Martín Vizcarra reiteró que no renunciará a la presidencia y dijo que su gobierno estará en el cargo hasta 28 de julio del 2021. Subrayó que las declaraciones de los aspirantes a colabores eficaces que lo sindican de haber recibido sobornos se aclararán en el Ministerio Público.

“Son presuntos casos de corrupción que he rechazado categóricamente y será, a través de una investigación del Ministerio Público, que se aclarará con elementos fidedignos la falsedad de todo lo que allí se ha dicho. Que se investigue, pero que no se altere bajo condiciones antidemocráticas el proceso electoral en curso”, dijo.

Por otro lado, aseguró que los próximos comicios generales tendrán garantías de transparencia con la vigilancia de los entes electorales y de instituciones como la OEA y la Unión Europea. “No hay motivo alguno para que las elecciones de abril del próximo año estén en riesgo. Estoy seguro de que las bancadas del Congreso, que son predominantemente de carácter democrático, van a apoyar este proceso electoral”, señaló.

Sostuvo que no fue notificado sobre la denuncia en su contra por la compra de pruebas rápidas, que el exprocurador Amado Enco elevó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. “Sobre esta en particular no conozco ningún detalle, pero cuando llegue daremos todas las respuestas que correspondan”, finalizó.

