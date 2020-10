Vacancia: Procurador del Congreso insiste en la inhibición de Espinosa-Saldaña ante demanda

El Procurador Público del Congreso, Manuel Peña Tavera, nuevamente solicitó un pedido para que el Pleno del Tribunal Constitucional disponga la inhibición y apartamiento del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña por presuntamente haber adelantado opinión en la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo al Legislativo.

En el documento dirigido a la presidenta de la máxima entidad que interpreta la Constitución, Marianella Ledesma, explica que Espinosa-Saldaña habría “faltado a la majestad del cargo que ostenta, al Pleno y a la imparcialidad de su cargo", pues dicho proceso competencial aún se encuentra en trámite.

Como medida para reafirmar el pedido, el procurador del Congreso detalló los motivos por los cuales solicita la inhibición del magistrado. Todos estos argumentos son en base a una entrevista que brindó Espinosa-Saldaña para Ideele Radio.

Según explica Manuel Peña Tavera, el magistrado habló en dicho medio sobre la demanda competencial en trámite seguido por el Gobierno contra el Legislativo . Al ser consultado por la segunda moción de vacancia, señaló que el Ejecutivo podría presentar un nuevo proceso competencial y una nueva medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, con lo cual habría una acumulación.

Respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo plantee una segunda medida cautelar dijo: “¿Ahora qué otra cosa puede ocurrir? Pedir nuevamente una medida cautelar nunca se ha hecho, no está previsto, pero no está prohibido. Lo cual sería un escenario incierto si es que lo plantean porque de repente uno de mis colegas podrían decir que esto es una barbaridad porque ya plantearon una y se la rechazamos”.

Lo último a lo que se refirió el procurador público del Poder Legislativo sobre dicha entrevista fue que Eloy Espinosa-Saldaña consideró un error del Tribunal Constitucional haber declarado improcedente la medida cautelar en el actual proceso competencial.

La demanda durante la primera moción de vacancia

El pasado 14 de septiembre, el Poder Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial y medida cautelar contra el primer proceso de vacancia presidencial a Martín Vizcarra por “permanente incapacidad moral”.

Pese a que la medida cautelar fue declarada como improcedente, aún se está evaluando la demanda competencial. En diálogo con La República, Eloy Espinosa-Saldaña explicó que el Congreso tiene hasta el 11 de noviembre para entregar su respuesta frente al conflicto por la demanda competencial.

“Ellos están dentro de su plazo. (...) el Congreso puede entregarlo mañana o pasado, mientras no ocurra, nosotros no tenemos capacidad de actuar porque el tribunal no actúa de oficio. Nos queda esperar”, aseguró el magistrado para este diario.

Respecto a la ausencia de respuesta por parte del Legislativo ante este proceso competencial, Vizcarra cuestionó que pese a ello soliciten otro pedido para vacarlo.

“No responde el Congreso al TC y lanza otro pedido de vacancia que se va a ver este fin de semana y nosotros, con calma y tranquilidad, esperamos. Sabemos que el horizonte que tenemos que ver con mucha responsabilidad es el 11 de abril con las elecciones”, enfatizó el jefe de Estado a la prensa.

