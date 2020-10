El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que “no hay motivo ni justificación” para que las elecciones generales del 2021 “estén en riesgo” y que no se puede permitir que “sectores con intereses subalternos pretenden generar desestabilización".

“No hay ningún argumento (para postergar elecciones). Solo el argumento de quien no le interesa porque no tiene ninguna posibilidad o el argumento de quien se desenvuelve mejor en el caos o en el desorden. Eso no es lo que queremos los peruanos”, manifestó este miércoles 28 de octubre durante una nueva conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

En esa misma línea, el jefe de Estado sostuvo que se darán “todas las garantías” para que los comicios del próximo 11 de abril “sean limpios, transparentes y democráticos”. Además, dijo que se contará “con la vigilancia de todos los peruanos, de los entes electorales como también de las instituciones que hacen el control y la supervisión de las mismas”.

Por otro lado, informó que a través de la Cancillería del Perú se hará un pedido para que organismos electorales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea puedan estar presentes y den "la garantía de la limpieza que queremos en esas elecciones”.

En ese aspecto, puso como ejemplo las elecciones presidenciales en Bolivia y las próximas que se vendrán en Estados Unidos, por lo que no habría motivo para que el Perú se abstenga de desarrollar las suyas.

“Estoy seguro que las fuerzas democráticas así lo establecen y así lo van a defender. Esto va a tener todas las condiciones necesarias y las bancadas del Congreso, que son prominentemente de carácter democrático, van a apoyar todo este proceso electoral de miras al 11 de abril para cambiar el Ejecutivo y a todo el Legislativo como está establecido en las normas actuales vigentes”, finalizó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.