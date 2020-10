La Comisión para la Reforma Integral de Pensiones del Congreso de la República ha planteado diversos lineamientos para un nuevo sistema de pensiones.

El abogado especialista explicó que lo primordial es tener una pensional universal garantizada por el Estado basada en el presupuesto público, lo cual significaría un poco más del 1% del PBI, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo.

“Si no hay una reforma integral será mucho más grave”, comentó.

Asimismo, resaltó que en estos meses de pandemia las cuatro AFP que están en el mercado han generado utilidades de 271 millones de soles, lo cual demuestra la poca eficacia del sistema de pensiones al no beneficiar a los pensionistas.

Álvaro Vidal se refirió a la propuesta de la comisión dirigida por Carmen Omonte que plantea crear un ente autónomo público para administrar las pensiones. Desde su punto de vista, esto garantizará la intangibilidad de los fondos y no busca adueñarse del dinero de los jubilados como lo han señalado algunos opositores del proyecto.

“Es jugar al miedo y que no se quiera cambiar nada para que la cosas sigan como siguen hasta el día de hoy en beneficio de unos pocos. No hacer nada como país nos va a pasar factura en un corto plazo”, agregó.

Por otro lado, el Parlamento debatirá este sábado la liberación de los fondos de la AFP. El entrevistado precisó que no es un retiro total, sino que existe un tope de 4 UIT. Además, aclaró que la norma busca ayudar a personas que no han aportado por doce meses o que tengan alguna enfermedad oncológica.

“En Chile ya se van por el tercer retiro y es muestra de que este esquema de ahorro individual no es lo que corresponde a una pensión. No podemos cerrar los ojos ante la necesidad de la gente que realmente ha perdido el trabajo y no tiene ingresos”, firnalizó.

