Un 95% de ciudadanos opina que el presidente Martín Vizcarra debe ser investigado por la fiscalía y terminar su gestión el próximo año, en una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Por el contrario, solo un 4% está de acuerdo con que el Congreso de la República haga efectiva la vacancia presidencial. Un 1% no sabe no opina al respecto.

La consulta fue realizada vía telefónica por el área de Estudios de Opinión del IEP del 22 al 24 de octubre. Se entrevistó a 504 personas de 38 distritos de Lima y de 6 distritos del Callao.

Curiosamente, incluso quienes no están informados del tema, un 96%, creen que Vizcarra debe ser investigado al acabar su mandato en la Casa de Pizarro, en julio de 2021.

El Parlamento verá la admisibilidad de la moción de vacancia presidencial el sábado 31 de octubre. La solicitud de destitución fue presentada por Unión por el Perú, Podemos Perú, Frente Amplio, dos congresistas de Acción Popular y un no agrupado.

“Las cifras reflejan el respaldo por la institucionalidad democrática, en el sentido de seguir los procedimientos regulares para este tipo de denuncias. Es una apuesta por la estabilidad, para que el sistema político pueda seguir funcionando. Confirma que los peruanos entendemos que el mecanismo de la vacancia debe ser un recurso extremo, de ultima instancia, no se puede volver parte del día a día, no puede ser un arma política”, enfatiza Paula Muñoz, politóloga y profesora de la Universidad del Pacífico.

El alto porcentaje de rechazo a la vacancia en este sondeo ¿significa un rechazo al Congreso, teniendo en cuenta que la iniciativa parte de este Poder del Estado? Responde el profesor e investigador de la Universidad de Lima Hernán Chaparro. “Hay un rechazo de la gente y en gran medida es por quien la propone, el Congreso”.

“Mas del 90% de la población rechaza el intento de vacancia -añade Chaparro-. Una vez más es un Congreso que no escucha, pese a que ya el referéndum pidió un cambio en el país. Es una pena que muchas veces lo que prime sea la burbuja congresal e intereses particulares, muy mal jugados, además, porque el nivel de aprobación del Congreso es bajísimo y en intención de votos quien sale ganando hoy es el que no está en el Congreso, George Forsyth. Entonces es un pésimo negocio de los partidos. De verdad, leen muy mal a la calle”.

Opiniones divididas

¿Pero la vacancia, de prosperar, qué riesgos trae? Un 64% cree que peligran las elecciones, 77% que peligra la economía del país y 67% que se podría afectar la lucha contra el Covid-19.

“El apoyo a la institucionalidad democrática -apunta Paula Muñoz- no es per se una defensa a Vizcarra. La percepción ciudadana nos dice: déjenlo terminar su mandato, pero que las autoridades competentes lo sigan investigando… Porque finalmente está el riesgo de desestabilizar el sistema político, afectar la gestión pública y con ello los problemas para la ciudadanía, por eso creen que de aprobarse la vacancia sería perjudicial para la economía y la lucha contra el covid”.

Para Chaparro “hay conciencia que puede haber un rebrote... Pero si ocurriese, si Vizcarra renuncia o lo vacan y en el supuesto que se posterguen las elecciones, ¿acaso no tendrá una presión política inmensa el que herede eso? ¿No sería un pésimo negocio para los que pretenden quedarse más tiempo en el poder? Tendrían que asumir la responsabilidad de la reactivación económica y el posible rebrote. El único que ganaría sería Antauro Humala, no habría otro...”.

Al politólogo de la U. Ruiz de Montoya Alonso Cárdenas, le llama la atención que en el Perú solo el 39% considera que Vizcarra “es corrupto” y 48% que no lo es. “Es una calificación muy baja si tomamos en cuenta la percepción de otros expresidentes como Toledo, García, PPK o Fujimori”

“¿A qué se debe? Tengo tres variables: en un sistema político que se desmorona, Vizcarra destaca y genera más empatía que sus adversarios; segundo, la pandemia, ante una situación tan adversa, la población cierra filas con su líder; y tercero, las pruebas, si bien es cierto aparecen denuncias que complican al presidente, no han sido demoledoras como en el caso de otros exmandatarios, a su vez, hay la percepción de que se busca vacarlo para satisfacer intereses non santos que atentan contra la democracia misma”.

“La sobreexposición de las denuncias y cinismo político”

En el sondeo, 39% opina que Vizcarra sí es corrupto y 48% que no. Sorprende, en este punto, que 23% de quienes lo aprueban digan que sí lo creen corrupto.

“Ese 23% -analiza Paula Muñoz- puede ser consecuencia del exceso de difusión de denuncias a los políticos en altos puestos, incluido los del caso Lava Jato. Una de las reacciones a esa sobreexposición, que en otros países se ve, es un incremento del ‘cinismo político’, en el sentido de decir, ya, bueno, si las denuncias de corrupción les caen a todos, ya ese factor no lo tomo en cuenta para mis posiciones o votos”.

También hay opiniones divididas sobre si Vizcarra recibió dinero a cambio de facilitar dos obras cuando era gobernador de Moquegua, 39% cree que no recibió dinero y 39% que sí lo hizo, 22% no sabe o no opina. “El empate se da -añade Muñoz- porque estiman que la investigación está en curso... Y el 22% es como decir necesito más datos para tomar una posición”.

Salvando al presidente Vizcarra

Opinión de Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP

Hace poco el Congreso realizó otro pedido de vacancia. Como el trabajo de campo de la encuesta publicada el domingo terminó antes de esta noticia, se realizó una encuesta rápida solo en Lima Metropolitana para saber la opinión de la ciudadanía al respecto.

La gran mayoría de los limeños encuestados (95%) señala que el presidente debe ser investigado al término de su mandato. Hay división de opiniones sobre la posibilidad de que el presidente recibiera sobornos (39% cree que sí, 39% cree que no y 22% no precisa), pero son muy pocos quienes apoyarían una vacancia en este momento.

Teniendo la pandemia como contexto, estamos en tal nivel de incertidumbre, que la mayoría prefiere apuntalar al presidente Martín Vizcarra, probablemente porque del otro lado está uno de los poderes del Estado con menor aprobación y se piensa que una vacancia en este momento puede impactar en la economía y en la lucha contra el Covid-19. Si bien los datos son de Lima Metropolitana, donde el presidente goza de la mayor aprobación (63%) y el Congreso de la más baja (26%), se puede pensar que la tendencia es relativamente similar en el resto del país.

Como en la película de Spielberg Rescatando al soldado Ryan, ha habido muchos muertos en el camino con tal de salvar al presidente. Y así como en la película se salva al soldado Ryan, pero en el camino muere el personaje principal, no nos estamos dando cuenta de lo que perdemos en institucionalidad (cierre del Congreso y no reelección de congresistas, por ejemplo) y el perjuicio de la democracia representativa, al priorizar el vínculo directo con el líder sin mediaciones.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.