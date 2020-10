El 23 de julio de 2019, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos decidió abrir una investigación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona Postigo, por su presunta participación en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

A más de un año del inicio de las pesquisas, que inicialmente fueron por 60 días y que tras ese lapso se amplió por ocho meses más, la titular del Ministerio Público (MP) no ha expresado la situación actual del caso, pese a que el plazo de la averiguación finalizó el último 19 de octubre.

¿Por qué la Fiscalía de la Nación investiga a Víctor Ticona?

En julio de 2018 se revelaron los audios que evidenciaron presuntos actos de corrupción en la justicia peruana. Cinco de ellos, interceptados en enero de ese mismo año en el marco de las investigaciones del caso Lava Juez, que involucran a Víctor Ticona con el entonces juez supremo César Hinostroza.

En la primera grabación se oía al destituido Hinostroza Pariacchi pidiéndole a Ticona Postigo que le renueven el contrato al hermano de su secretaria en el JNE.

César Hinostroza (CH): Aló.

Víctor Ticona (VT): César, te habla Víctor. Hola, hermano ¿Qué tal? [...]

CH: Sí, mi hermanito. Victítor, te llamaba por lo siguiente.

VT: Sí, dime.

CH: Hay una persona que está trabajando en tu secretaría general. [...] Está. El señor se llama Brian Rojas Alonso. [...]

VT: Brian Rojas Alonso. Ah, ya, ya, un notificador. [...]

CH: Oye, hermano, para que le renueven su contrato nomás quería, hermano. Porque es hermano de una secretaria mía acá. [...]

VT: ¿Sabes por qué me informaron? No lo conozco al chico personalmente. Hubo un informe, dos informes que los cursé para ver si era, de que este muchacho sale en la mañana a notificar unas dos, tres, cuatro veces y todo el día se pierde, viene en la tarde, después de varias horas y no lo hace todos los días, pero casi, casi, casi... [...] Pero si no lo podemos recomendar, decirles, pues, que se alinee bien y todo eso sí puede trabajar, ¿no? Depende.

CH: Ah, claro, dale una oportunidad en todo caso, pues, hermano.

VT: Ya, mira, si tú me pides que le dé una oportunidad, yo le doy una oportunidad. Yo hablo mismo con él.

CH: Ya, yo voy a hablar con su hermana, ahora mismo la llamo. Que le ponga en orden.

VT: Ya, yo le doy una oportunidad más, pero lo ubico, en otra área lo ubico, no en secretaria general.

CH: Cualquier sitio, hermano, cualquier sitio.

VT: Ya, con las mismas condiciones que estaba, que era locación.

A los pocos días, Ticona confirmó a Hinostroza que el trabajador “recomendado” continuaría laborando.

Semanas después, el titular del JNE solicitaría la devolución de la ayuda a su amigo. Esta vez, la llamada telefónica era para requerir que una de sus trabajadoras del Poder Judicial no pierda su plaza laboral.

No obstante, el expresidente de la Segunda Sala Penal Transitoria no pudo ubicar, tan pronto, al responsable de la contratación de la recomendada de Ticona. Estos sucesos se registraron en el tercer y cuarto audio.

Mientras que en la última conversación, el exmagistrado señala que sí logró acordar dicha reunión.

¿Cuál es la situación de la investigación?

Un informe de Peru21 difundido este 26 de octubre dio cuenta que la situación de la diligencia esperaba la firma de Ávalos, bien para continuar con ella o para encarpetarla definitivamente.

Además, precisó que recién se habrían solicitado los registros de llamadas entre Ticona e Hinostroza a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac).

¿Cuál es su relación con Zoraida Ávalos?

La indagación periodística reveló que Víctor Ticona fue uno de los dos evaluadores del examen de la entonces fiscal superior Zoraida Ávalos cuando esta decidió postular al cargo de fiscal suprema en el año 2013. Ambos son especialistas en Derecho Civil.

Asimismo, detalló que Zoraida Ávalos designó a Mirian Clara Yanqui Farfán, esposa de Ticona, como fiscal adjunta superior en la Primera Fiscalía Superior Civil de Lima en 2019.