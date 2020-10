Vega sobre audio con Hinostroza: Pude haber conversado con muchas personas y no saber si es ladrón

El congresista José Vega Antonio, de la bancada de Unión por el Perú (UPP), manifestó que no conocía los cuestionamientos a César Hinostroza. Ello, tras la revelación de un nuevo audio donde el legislador solicitó ayuda para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitiera los acuerdos partidarios y el cambio de símbolo, en 2018.

“Esto es un refrito, pretendiendo frenar. Yo no tengo rabo de paja, porque sino no estaría sentado frente a ustedes. Pretenden enlodar para no vacar. Yo puedo haber conversado con muchas personas, yo no sé si esa persona es ladrón, está cuestionada o tiene problemas ”, declaró a la prensa.

Aseveró que no tiene vínculos con el exjuez, quien es sindicado como uno de los cabecillas de Los Cuellos Blancos del Puertos, ni participó en actos de corrupción. “Yo no estoy coimeado ni he coimeando a nadie. Por eso, tengo autoridad moral para promover la vacancia”, indicó.

El legislador, quien es miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que analiza denuncias contra Hinostroza, no quiso brindar mayores explicaciones sobre las conversaciones con el exmagistrado.

Cabe señalar que el Instituto de Defensa Legal (IDL) dio a conocer la grabación en la que Hinostroza Pariachi contribuyó para que el JNE aceptara los cambios de UPP, que anteriormente habían sido negados.

César Hinostroza se encuentra en España, donde se fugó pese a tener una orden de arraigo. A la fecha, la Corte Suprema de Justicia rechazó cuatro pedidos para que este conozca con precisión los cargos por los que se le siguen investigando en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Vega niega que Antauro Humala haya impulsado la vacancia presidencial

En cuanto a las coordinaciones de Antauro Humala con congresistas de UPP para promover la nueva moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, Vega Antonio refirió que fue impulsada solo por los congresistas.

“ La promoción o el impulsar la vacancia lo hemos hecho nosotros como parlamentarios , indignados por lo que estamos viendo. Hoy, el país está en un problema grave. El presidente está deslegitimado”, dijo.

Agregó que los audios trascendidos que revelaron dichas coordinaciones solo manifiestan la opinión de un ciudadano preocupado por la situación que atraviesa el país con un mandatario involucrado en presuntos actos de corrupción.

No obstante, Carlos Repetto, vocero del Frente Patriótico, movimiento aliado con UPP, confirmó a La República que mantiene permanente contacto con Humala y que se trata de relaciones políticas.

“El señor Antauro Humala ha sido grabado por algún compatriota y eso se ha difundido. Como todos los peruanos, indignados por la corrupción que vemos, puede tener una opinión, y por opinión no hay delito ”, sostuvo.

Además, argumentó que no está impedido de realizar visitas al etnocacerista en el penal de Ancón II, ya que lo hizo en el marco del cumplimiento de función fiscalizadora como congresista.

Ante ello, la presidenta del INPE, Susana Silva, consideró que los parlamentarios tergiversaron su labor, por lo que enviará una solicitud al Congreso de la República para que se precisen los alcances de la ejercicio congresal y evitar reuniones de carácter político con personas que, actualmente, cumplen una condena.

Al respecto, la ministra de Justicia, Ana Neyra, comentó horas antes que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) investiga el caso para determinar lo ocurrido. Incluso, exhortó al Parlamento a definir sus competencias en los penales.

