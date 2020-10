Caso ‘Eteco’: juez dispone que Fiscalía y Dirandro no continúen investigando a Miguel Arévalo

Caso ‘Eteco’. El empresario Miguel Arévalo Ramírez logró que un juzgado de Tarapoto determine que la Fiscalía y la Dirección Antidrogas (Dirandro) ya no lo investigue por los presuntos delitos de narcotráfico y presunta colaboración con el terrorismo.

Dicho fallo lo dio a conocer el medio periodístico Ojo Público, que publicó la resolución del juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de San Martín, Mariano Méndez Calderón, quien prohibió a dichos órganos del Estado no continuar las pesquisas contra Arévalo, iniciadas en el año 2018.

En diciembre del 2019, ‘Eteco’ interpuso un hábeas corpus para declarar nula la disposición de investigación preliminar emitida por el fiscal provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lima, que dispuso abrir pesquisas contra él por tráfico ilícito de drogas, y por ser presunto miembro o cabecilla de una organización criminal, en agravio del Estado.

El recurso también buscaba anular todas las disposiciones fiscales y actuaciones posteriores derivadas del inicio de la citada investigación y las relacionadas al delito de terrorismo en su modalidad de colaboración con el terrorismo.

Asimismo, pretendía que el jefe del grupo especial de inteligencia Orion de la Dirandro cese de inmediato todo acto de investigación policial en contra de Arévalo Ramírez, quien actualmente residiría en Estados Unidos.

A Miguel Arévalo Ramírez se le imputa los presuntos tráfico ilícito de drogas y colaboración con el terrorismo entre los años 1988 hasta el 2002.

“Este hábeas corpus no tiene fundamento alguno. Esperamos que el juez de Tarapoto lo declare infundado. Las sentencias del Tribunal Constitucional indican que a un fiscal no se le puede interponer un hábeas corpus porque él no determina las detenciones sino el juez”, declaró el fiscal Álvaro Rodas Farro en diálogo con La República a inicios de este año.

