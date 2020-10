Rosa María Palacios recordó que, durante los primeros meses de la pandemia, el Congreso de la República logró liberar hasta 3 UIT de las AFP y, por el lado de las ONP, aprobó la devolución de los aportes.

En este sentido, la abogada precisó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planteó una reforma integral del sistema de pensiones, la cual fue acogida por el Parlamento donde se formó una comisión presidida por la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Carmen Omonte.

“Aunque no hay un proyecto definitivo, están circulando varios documentos sobre las ideas de esta comisión que son muy peligrosas y por eso hay que alertar”, indicó.

RMP explicó que el Legislativo pretende formar un pilar solidario, es decir, los aportantes, además de otorgar un porcentaje por administración, deberán dar otro porcentaje para subsidiar a aquellos que no cuentan con una pensión mínima.

Asimismo, advirtió que los parlamentarios estarían buscando aplicar esta norma de forma retroactiva, por lo que, desde su punto de vista, es necesario estar atentos y alertas sobre esta posible nueva ley.

“En el Congreso han decidido jugar a Robin Hood y le quitan a unos para darles a otros. El dinero no crece en los árboles y quien no ahorró para su vejez no puede ser premiado a costa de castigar al que sí fue ahorrativo”, señaló.