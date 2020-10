Augusto Álvarez Rodrich habló de la derogación de la Constitución, redactada por el régimen militar de Augusto Pinochet, que fue aprobada por una amplía mayoría en Chile.

En este sentido, AAR recordó que hace un año, en el país dirigido por Sebastián Piñera, se realizaron protestas sociales donde se exigían cambios en la economía, pues los beneficios no eran otorgados equitativamente.

“Viene un cambio de Constitución y vamos a ver que tipo de Constitución se estructura y que va a depender de las personas que serán elegidas el 11 de abril próximo", manifestó.

Ante este panorama, el conductor de RTV señaló que el cambio de la Carta Magna del país vecino tendrá repercusiones en el Perú, ya que en la región existe una variación en la orientación política.

Además, agregó que esto podría convertirse en un tema a tratar en las elecciones del 2021. No obstante, desde su punto de vista, no habrían las razones suficientes para derogar la Constitución de 1993 realizada en el gobierno de Alberto Fujimori porque esta no impide el crecimiento económico.

“Hay una movida regional que puede tener un impacto en el Perú (...) Algunos sectores van a jugar con mucha retórica y darle vueltas. El tema de cambio de la Constitución va a estar presente en el debate electoral que se viene”, finalizó.

