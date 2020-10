Martín Vizcarra con alta aprobación pese a graves denuncias

El presidente Martín Vizcarra mantiene mayoritaria aprobación, pese a las graves denuncias que escalaron contra él en recientes semanas, según revela la última encuesta telefónica de nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Un 60% aprueba la conducción del Gobierno que tiene Vizcarra, situación no muy distinta a hace dos meses (cuando el sondeo del IEP registró un 56% de esa aceptación). En tanto, la desaprobación baja a un 34% en comparación a agosto pasado (cuando esta era de un 40%).

Hay claro aumento de la aprobación en el centro y sur del país y entre los más pobres (niveles socioeconómicos D y E).

Un 72% estima que poco o nada se afectó la imagen de Vizcarra tras el primer pedido de vacancia y solo un 28% considera que sí se afectó mucho o algo.

Asimismo, un 40% cree que el jefe del Estado no recibió un millón de soles a cambio de facilitar una obra cuando era gobernador de Moquegua. Al contrario, un 38% sí cree esta imputación contra Vizcarra. En tanto, un 22% no tendría una opinión clara sobre este caso.

El politólogo Jorge Aragón, investigador del IEP y profesor de la Universidad Católica (PUCP), explica que la confianza y la duda favorecen a Vizcarra.

“Un resultado ayuda a entender por qué no se ha modificado de manera significativa ni la aprobación ni la desaprobación: un 40% no cree que el presidente Vizcarra recibió dinero cuando era gobernador y un 22% no sabe o no precisa. Es decir, una mayoría de peruanos le da el beneficio de la duda”, advierte.

Además, destaca que en el contexto actual de crisis por la pandemia costaría “dejar de confiar o creer en quien está al mando del Gobierno y quien ha sabido encontrar puntos de contacto con las preocupaciones y estados de ánimo de una buena parte de la ciudadanía”.

