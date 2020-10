Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

Investigación

“ Que me investigue cualquier fiscal, el del caso Lava Jato o el del Club de la Construcción . Yo rechazo categóricamente haber recibido algún pago. La evaluación, la selección y la buena pro las hizo UNOPS, como la propia institución lo ha reconocido”, señaló el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Estas declaraciones que brindó en Cuarto Poder estaban relacionadas a las indagaciones que inició el Equipo Especial Lava Jato sobre presuntos pagos ilícitos que recibió cuando ejercía como gobernador regional de Moquegua.

Tres aspirantes a colabores eficaces relataron al fiscal Germán Juárez que a Vizcarra Cornejo se le habría otorgado sobornos para adjudicar obras a ICCGSA y Obrainsa, empresas vinculadas con el Club de la Construcción.

Postergar elecciones

Un día más tarde, el jefe de Estado reveló que desde dos partidos políticos le solicitaron, “en buenos términos”, que aplace las elecciones generales de 2021.

“(No diré) las personas, pero sí los partidos. Hubo un pedido de postergar elecciones por un miembro de Acción Popular y Alianza Para el Progreso , pero en el mejor de los términos, muy amables. En estas conversaciones se hizo un análisis de diferentes perspectivas, dado que el diálogo se dio en medio de la pandemia, cuando las cifras subían”, declaró en Radio Santa Rosa.

No obstante, Martín Vizcarra destacó que su objetivo es continuar con el orden democrático.

Trabajo superior

El cantante Richard Cisneros, mejor conocido como Richard 'Swing’, manifestó estar conforme con las labores que realizó para el Ministerio de Cultura, donde obtuvo nueve órdenes de servicio por más de 155.000 soles.

“ He hecho un trabajo contundente, tangible en el Ministerio de Cultura, que supera a todos los ministros que han estado ahí . Vivo orgulloso de mi trabajo y le pido a Dios, señora jueza, que le dé sabiduría para que tome una decisión correcta. Yo no me voy a correr, yo estoy aquí dando la cara y quiero asumir lo que resta de esta investigación para mostrar mi verdad y mi inocencia en el marco de la verdad”, expresó durante la audiencia de prisión preventiva en su contra.

Finalmente, el Ministerio Público decidió imponerle comparecencia restringida e impedimento de salida del país. La medida también aplicó a Mirian Morales, Óscar Vásquez y Liliana Chanamé, involucrados en el caso Swing.

Respaldo

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se pronunció sobre la nueva moción de vacancia presidencial y aseguró que el Gabinete Ministerial está apoyando al mandatario.

“Me he quedado satisfecho con las explicaciones que dio (Martín Vizcarra) en la sesión de ayer y sí puedo decir que cuenta con el respaldo de todo el Consejo de Ministros en virtud de estos temas que se están presentando”, dijo a Exitosa.

Desestabilizar

Alberto de Belaunde, congresista del Partido Morado, mostró su desacuerdo con la presentación de la segunda moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

“ Cualquiera de nosotros tiene claro que el objetivo de UPP es el que tiene Antauro Humala, que es desestabilizar la democracia (...). Es la segunda vez que presentan un pedido de vacancia. Ese es el objetivo político de Antauro Humala, que, por cierto, llama la atención que tenga tantas facilidades en un penal de máxima seguridad”, comentó.

En ese sentido, exhortó a los parlamentarios a coadyuvar con la estabilidad política en el país. Además, criticó a UPP por presentar proyectos de ley inviables, como la aplicación de la pena de muerte.

Conversación

El presidente del Congreso, Manuel Merino, negó haber mantenido conversaciones con Antauro Humala para coordinar el nuevo intento de destitución de Vizcarra Cornejo.

“ Descarto cualquier nivel de conversación con el señor Antauro Humala . Nos preocupa el silencio de la ministra de Justicia. ¿Cómo una persona que está presa viene dando declaraciones públicas, pretendiendo desviar un tema de corrupción que está en investigación?”, aseguró ante la prensa.

En esa misma línea, argumentó que son los propios congresistas quienes impulsan las mociones. Agregó que la ministra de Justicia, Ana Neyra, debe dar explicaciones por las comunicaciones que realizan los reos.

Llamadas

“En todos los penales, los reclusos tienen el derecho de comunicarse con sus familiares. Por eso que hay teléfonos públicos instalados dentro de los ambientes penitenciarios. Los reclusos tienen ese derecho de llamar a sus familiares, pero no se puede utilizar estos teléfonos para actos políticos ”, sostuvo Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, en relación a las coordinaciones de Antauro Humala con congresistas de UPP.

Horas antes, la presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva, confirmó que Humala Tasso realizó llamadas de carácter político y, además, se reunió con cinco congresistas de Unión por el Perú (UPP).

