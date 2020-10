A seis meses de las elecciones para la presidencia del Perú, George Forsyth, Verónika Mendoza, Keiko Fujimori y Daniel Urresti aparecen en los primeros puestos de las preferencias, pero todavía cerca de una cuarta parte del país no tiene candidato, según muestra la última encuesta telefónica a nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población del 13 al 19 de octubre últimos, genera aproximaciones sobre el alcance de diversas opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos (por encima y por debajo) en cada resultado de nivel nacional.

Forsyth lidera las preferencias con un 23% de intención de voto cuando se tiene que elegir entre los potenciales candidatos. Le siguen de lejos Mendoza con un 9,1%, Keiko Fujimori con un 8% y Urresti con un 7,3%. Por los márgenes de error, se puede decir que se disputarían el segundo lugar de las preferencias.

Más abajo aparecen en el sondeo Hernando de Soto con un 5,4%, Yonhy Lescano con un 4,9%, César Acuña con un 3,9%, Julio Guzmán con un 3,9% y Ollanta Humala con un 2,7%.

Sin embargo, hay aproximadamente un 27% de la población sin candidato presidencial. Allí están quienes consideran sufragar por nadie (19,1% en la encuesta), hacer voto en blanco o viciado (un 2%) o no saben qué hacer en los comicios (un 5,5%).

El escenario cambia cuando no hay lista que limite opciones a la población. Entonces, los resultados también favorecen a Forsyth pero mucho menos, con un 9,6%. Además, disputa el puesto de preferencia con el presidente Martín Vizcarra, que no puede postular pero recibe un 9,3% de intención de voto.

Mucho más abajo aparecen Antauro Humala con un 2,7%, que tampoco puede candidatear por estar purgando prisión por delito doloso; Keiko Fujimori con un 2,6%; Daniel Urresti con un 2,3%; Hernando de Soto con un 1,9%; y Mendoza con un 1,8% de las intenciones de voto.

Sin lista previa que limite las opciones, resulta mucho mayor el grupo de los peruanos que no tienen candidato presidencial: un 62% de la población. Allí están quienes aún no saben qué hacer (un 38,6%), quienes piensan no votar por nadie (un 19,5%), quienes harían voto en blanco o viciado (un 3,7%) y quienes no asistirían (un 0,1%).

Al pasar de la intención de voto sin lista de candidatos a lo mismo con lista, crecen Forsyth, Mendoza, Fujimori y Urresti, entre otros, y disminuye el grupo de electores indecisos.

La gran mayoría iría a votar. Un 76% lo haría en elecciones presenciales y solo un 22% no asistiría. Asimismo, un 66% participaría si sale sorteado miembro de mesa, pero un 32% preferiría no ir a cumplir ese rol.

Buscando candidatos

Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP

Una buena noticia es que, pese a la pandemia, si las elecciones del 2021 fuesen presenciales, el 76% iría a votar, coincidiendo con la participación electoral registrada en las elecciones congresales de este año.

Las preferencias electorales aún son difusas. Sabemos que el escenario cambiará cuando se tenga una lista oficial de candidatos y se acerque el día de las elecciones. Por eso, cuando se pregunta por quién votaría para presidente y no se sugiere ningún nombre al encuestado, el 62% responde que no elegiría a nadie. Si a ello añadimos el 14% que opta por nombres que no pueden candidatear, resulta que solo el 24% elegiría un posible candidato.

La situación cambia cuando el encuestador menciona nombres de potenciales candidatos. George Forsyth pasa de 10 a 23%, Verónika Mendoza de 2 a 9%, Keiko Fujimori de 2 a 8%, y así como ellos, otros candidatos aumentan sus preferencias. En total un 73% elige un candidato.

Hablar de identidades partidarias aún es prematuro, pero las diferencias por macrozonas nos indican que Lima Metropolitana es el punto central de Forsyth, en el sur es probable que una parte de los votos se disputen entre Mendoza y el candidato del Frente Amplio, en vista de que Antauro Humala no puede postular. Y en el norte es probable que Acuña concentre su votación.

Más allá de las candidaturas, la última encuesta de LAPOP nos dice que la gente tiene una baja confianza en las elecciones y cree que los votos pueden ser comprados. Por tanto, garantizar a la ciudadanía que las elecciones son limpias y transparentes debería ser nuestra mayor preocupación.

