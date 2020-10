Jóvenes y política

Federico Rosado

Docente

El 70% de los jóvenes universitarios arequipeños piensa que la política en el Perú es necesaria. Eso señala una encuesta de la Universidad Católica de Arequipa, realizada hace un mes. 100% de estos jóvenes sostiene que prefiere la democracia como sistema de gobierno.

Con esos dos datos, deberíamos sentirnos, nosotros los adultos, esperanzados por el futuro de Arequipa. Que un 70% de la población juvenil reconozca que la política es necesaria; estamos frente a una buena mayoría.

Pero, en la misma encuesta UCSM, se lee: 96% de los jóvenes no participa en política; 91% está insatisfecho con la democracia peruana y 98% no se siente considerado en la política peruana.

Y así, regresamos a la realidad. Cómo un joven puede participar en la política peruana si no se siente considerado. Para los políticos la juventud no existe, no cuenta; y eso que es casi el 20% de los electores.

Participaría en la política peruana, un joven que observa cómo la corrupción y la mediocridad imperan, mandan. La decepción y el desencanto se respira día a día, con unos congresistas que no dan pena, provocan aversión, con expresidentes dando la hora en la prisión o en camino a ella.

Era innecesario que la encuesta UCSM preguntara: ¿de qué político actual se siente orgulloso? ¿Los jóvenes arequipeños qué opinan de esa perversa frase "roba, pero hace obra? (Continuará).

