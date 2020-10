La segunda moción de vacancia presidencial, promovida por los aliados de UPP y Podemos Perú, ha puesto en la mira otra vez a Acción Popular, luego del respaldo expresado por el líder etnocacerista Antauro Humala al acciopopulista Manuel Merino. Yonhy Lescano, precandidato de la lampa, nos da su lectura sobre esta crisis política.

¿Cómo evalúa esta crisis política producto de un segundo proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra?

Faltan pocos meses para que el presidente pueda dejar el cargo y, si hay pruebas suficientes, lo van a sancionar. Yo pienso que la crisis se debe superar de esta manera: dejar que las cosas transiten por las vías legales y que la democracia pueda seguir.

¿Es prudente o no la moción de vacancia?

No es una medida adecuada para los intereses del Perú y para salir de esta pandemia. Encima hay crisis laboral. Con esto no digo que no se deba investigar.

¿Quiénes estarían detrás de todo esto?

Yo creo que detrás de todo esto, los que atizan más, los que abonan más para sacarlo (a Vizcarra) son las mafias del fujiaprismo que estuvieron trabajando en el Congreso disuelto. Ellos también ahora deben estar viendo cómo prospera la vacancia.

Pero ellos ya no son mayoría en este Parlamento. Tenemos otras organizaciones.

Están afuera haciendo actividad política, siguen dentro de su ámbito político y no olvidemos que estos señores tienen vinculaciones con varios estamentos. Hay intereses detrás de todo esto y se estarán sobando las manos. Estos señores no deben recuperar el poder como Vizcarra debe ser juzgado. En ambos casos debemos tener cuidado.

¿Detrás de esto también no está Antauro Humala, aliado y candidato natural de UPP?

Antauro Humala saca sus mensajes y actúa a través de su bancada, incluso cuando en su bancada no hay mucha uniformidad. Es un elemento más. Pero no diría que tiene un peso y que maneja al presidente del Congreso. Son esfuerzos individuales los que están tratando de llevar adelante la vacancia.

El presidente Vizcarra dijo que con esta vacancia hay interés en algunas agrupaciones políticas de postergar las elecciones generales.

Yo creo que los parlamentarios han querido alargar su mandato. Pero no es acorde con el trámite democrático. Este es un Congreso complementario. Hubo esfuerzos individuales. Algunos querían la reelección.

Como la consulta que hizo Alianza para el Progreso (APP) al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la reelección.

Y el JNE les dijo que no para que ellos tengan claro que entraron a un Congreso complementario.

Pero volviendo a la declaración del presidente Martín Vizcarra, él dijo que fueron integrantes de AP y APP quienes le pidieron suspender el proceso electoral.

Preocupado, porque, repito, en Acción Popular no tenemos esa vocación de alargar el mandato. El presidente Vizcarra hasta ahora no da nombres.

Aunque si uno hace un poco de memoria, al inicio de este Congreso, había un borrador de ley en AP que proponía postergar la convocatoria a elecciones y en abril el vocero alterno de AP, Ricardo Burga, recomendó lo mismo. ¿No se evidencia la intención así?

Claro que sí. Bueno, son propuestas parlamentarias que los congresistas hacen con todo derecho, pero que no se llegaron a presentar. Las declaraciones de Burga son individuales. Son iniciativas que no fueron respaldadas por el partido.

Y luego la Comisión de Constitución, con Omar Chehade (APP) de presidente, planteó también posponer la convocatoria de los comicios.

Por eso te decía que sí hubo la intención de algunos parlamentarios de postergar las elecciones, pero no ha tenido respaldo de la mayoría de congresistas.

¿Como quiénes?

Bueno, está Chehade y algunas agrupaciones que estaban declarando que por la pandemia se podrían postergar las elecciones.

El conflicto contra el presidente comenzó desde que se adelantó al Congreso convocando a elecciones.

Capaz hubo algún tipo de enojo, incomodidad, ¿por qué nos ha desairado? Quizás se quedaron con la sangre en el ojo y comenzaron a ser una oposición a Vizcarra.

Otro punto importante es la agilidad con la que este Congreso impulsa al bicameralidad. ¿Los actuales legisladores apuntarían a integrar un senado?

Eso es sacarle la vuelta a la ley. El pueblo ha dicho no, señores, no a la bicameralidad. Es una reelección escondida y camuflada.

Por otro lado, el presidente del Congreso y correligionario suyo, Manuel Merino, no agenda en la Comisión Permanente las denuncias contra Edgar Alarcón (UPP).

Ahí debe apretar el acelerador Manuel Merino. He visto unos tuits y ha dicho que va a poner en discusión esos casos.

En las elecciones internas de Acción Popular, usted se va a enfrentar a sus correligionarios Alfredo Barnechea, Edmundo Del Águila y Luis Enrique Gálvez por la candidatura presidencial. ¿Qué les puede decir a ellos?

Que trabajen sin guerra sucia, con propuestas, para poder llegar a un buen resultado el 29 de noviembre (fecha de las elecciones internas en AP).

Las posturas de estos precandidatos, ¿calzan con el comportamiento de la bancada?

Diría que en un 50% de la bancada. Bueno, tienen más afinidad política con ellos.

¿Por qué en AP cobran a los que desean postular?

Eso fue un error del plenario. Es un atentado contra los militantes del partido.

