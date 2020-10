Fernández sobre reelección: “Solo fuimos elegidos para completar el periodo de los congresistas cesados”

El congresista Enrique Fernández Chacón, de la bancada del Frente Amplio, manifestó que es imprescindible que se cumpla la voluntad del pueblo respecto a la reelección de parlamentarios. Ello por la decisión de la ciudadanía en el referéndum de 2018.

“ Solo fuimos elegidos para completar el periodo de los congresistas cesados. Estaba claro que no podíamos ir a una reelección. Hay que respetar lo que decidió el pueblo”, declaró a Andina.

Cabe señalar que en diciembre de 2018 se llevó a cabo el referéndum para la reforma de la Constitución Política. La tercera pregunta estuvo relacionada con la prohibición de la reelección de legisladores, a lo que la población sentenció de forma mayoritaria (85,8%) a favor.

Días atrás, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que los legisladores actuales, elegidos en enero de 2020, y los del Parlamento disuelto (periodo 2016-2019), están impedidos de postular en las elecciones del próximo año.

Fernández Chacón en contra del retorno a la bicameralidad

Fernández Chacón expresó, además, que también se debe considerar que en la consulta popular de 2018 la ciudadanía no aprobó la reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad. Esta vienen siendo nuevamente impulsada por el legislador Omar Chehade (Alianza para el Progreso).

“ Lo que pasa es que a algunos se les ha metido un bichito. Les gustaron las gollerías” , indicó el congresista respecto a la actitud de sus colegas del Parlamento.

En cuanto a este aspecto, Chehade Moya manifestó en la última sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que él preside que en las próximas semanas tendrán listo el informe para la restitución de la bicameralidad.

“ Estamos abocados a tener el predictamen para el 3 de noviembre, fundamentalmente . (...) En esa fecha comenzaremos el primer debate y el primer predictamen de la reinstalación del Senado de la República”, precisó.

No obstante, de acuerdo con la Ley N.º 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, “una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los dos años de su vigencia”. Por ello, es probable que la iniciativa no cumpla con los plazos para ser aprobada en el Pleno.

