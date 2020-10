¿Cómo evalúa este nuevo enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo?

Esto es totalmente absurdo, que estemos ante la tercera presentación de un pedido de vacancia. Acá se ha tergiversado grotescamente el texto constitucional y lamentablemente esto continúa, entre otras cosas, por la dejadez, por decirlo de alguna manera, del Tribunal Constitucional porque en el primer pedido de vacancia contra el presidente de Vizcarra él presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con una solicitud de una medida cautelar y, lamentablemente, el tribunal lo rechazó.

¿Qué pasó en ese intento de diálogo con las fuerzas opositoras en el breve tiempo que usted fue presidente del Consejo de Ministros?

En ese momento, en la primera etapa del diálogo, la única agrupación que se negó a conversar fue precisamente la que impulsa permanentemente la vacancia, que es la liderada por Antauro Humala y que, incomprensiblemente, por acción u omisión, apoyan Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Frente Amplio y el resto de agrupaciones. APP ha dicho que todavía no saben, ¿cómo no puedes tener opinión formada para defender el orden constitucional? La Constitución se defiende permanentemente, no es cuestión de cálculo político según lo que me conviene.

Ahora se habla de aspirantes a colaboradores eficaces, de presuntas entregas de coimas. ¿Esto justifica la vacancia?

Un editorial reciente del diario La República lo sintetizó muy bien: ni impunidad ni vacancia. Las investigaciones deben continuar, la Fiscalía debe profundizar y ciertamente sin ningún inconveniente porque son actos relacionados a la actuación del presidente Vizcarra como expresidente del Gobierno Regional de Moquegua, como se denominaba en ese entonces al cargo. Pero eso no implica que por esa situación vayamos a violar el orden constitucional y nos encontremos nuevamente en esta situación y que además de grotesca es vergonzosa. En ninguna parte se entiende que en procesos sumarios, que prácticamente constituyen juicios populares de tres semanas, se destituyan presidentes de la República.

¿Y cómo queda el TC?

El Tribunal Constitucional tiene que jugar un rol determinante y no sé la razón por la cual el Gobierno demora tanto en presentar una medida cautelar para detener este lamentable y penoso incidente que lo único que hace es afectar la reputación democrática del país a nivel internacional, sobre todo, teniendo en cuenta que lidera la acción política un delincuente como Antauro Humala.

¿Puede garantizarse la transparencia electoral?

La Constitución garantiza la independencia de los organismos encargados de realizar las elecciones, más aún existen compromisos del Gobierno para que misiones internacionales de observación electoral como la OEA o las Naciones Unidas vengan a verificar la legalidad del proceso electoral.

