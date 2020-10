Militantes suspendidos del Frente Amplio presentarán recurso de amparo

En conferencia de prensa virtual, los más de cincuenta militantes del Frente Amplio (FA), que fueron suspendido por el Comité Nacional de Ética bajo las alegaciones de acciones rupturistas, señalaron que no se irán de la organización política y darán batalla legal para recuperar el derecho a elegir y ser elegidos. Se reafirmaron en que defenderán los principios democráticos que dieron origen a esta coalición política de izquierda.

Selene López, William Zabarburú y los excongresistas Humberto Morales, Wilbert Rozas y Hernando Cevallos manifestaron que se trata de un proceso arbitrario con la finalidad de posicionar a Marco Arana como candidato único con el fin de que no tenga que enfrentar a otras listas en las elecciones internas, donde se elegirá la plancha presidencial y la lista parlamentaria.

Selene López dijo que harán cumplir el mandato de las bases en el cuarto congreso nacional del partido para que la plancha presidencial que eligieron participe en las elecciones internas. Dicha plancha fue conformada por Humberto Morales, Zenaida Colonia y la misma Selene López.

Humberto Morales agregó que, si Marco Arana no quiere competir con ellos, “es su problema”. Aseguró que no van a conformar otra organización política y continuarán con su trabajo para lograr que el FA aglutine a más fuerzas de izquierda.

“ No tenemos intención de abandonar el partido , la más importante fuerza progresista del país. Han tomado medidas unilaterales por interés personal y expulsan a dirigentes nacionales que están en capacidad de entrar a las elecciones internas. Si Marco Arana no quiere competir con nosotros, es su problema. No vamos a renunciar, vamos a seguir hacia una fuerza más amplia de organizaciones de izquierda”, declaró.

Por su parte, Hernando Cevallos consideró absurdo que en el proceso ético también se haya mencionado la existencia de usurpación de funciones.

“Si se revisa el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la Comisión Política Nacional está vigente, cómo pueden decir que usurpamos si estamos reconocidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La Comisión Política de Marco Arana es la que no está reconocida”, anotó.

En su intervención, Wilbert Rozas insistió que no son facción ni fracción, sino auténticos dirigentes de comités regionales y miembros de la Comisión Política Nacional que defienden la institucionalidad del Frente Amplio.

Señaló que el grupo de Marco Arana ha copado ilegalmente organismos especiales del partido, como el Comité Electoral Nacional, la Comisión Nacional de Ética y el Tribunal de Ética a los que no reconocen.

Rozas también denunció al vocero de la bancada del Frente Amplio, Lenin Checco, de utilizar a un abogado que trabaja en el Congreso para hostigarlos y defender los intereses de Arana. Solicitó al presidente del Parlamento, Manuel Merino, que disponga la investigación del hecho.

Finalmente, William Zabarburú envió un mensaje a Marco Arana en el que le recordó que el FA nació para renovar la política y que han compartido principios fundamentales con liderazgos múltiples, pero que se cambió por el caudillo único.

“Hay que corregir esa desviación. Hay que volver a los movimientos sociales. Que retorne la democracia radical y se respete a los militantes, no atacando las opiniones democráticas de quienes jamás claudicaron ante nadie. Que salga de esa profunda desviación política. Hay que ofrecer al país un partido democrático. Si quiere seguir siendo uno de los líderes tendrá que rectificar, el pueblo sabe juzgar”, manifestó.

