Hildebrandt: “Demandamos que lo peor de la clase política deje de darnos lecciones de higiene pública”

César Hildebrandt se pronunció sobre el nuevo intento para vacar al presidente Martín Vizcarra por “permanente incapacidad moral”, tras las denuncias contra el jefe de Estado por presuntamente haber recibido dinero ilícito a cambio de favorecer a consorcios en la adjudicación de proyectos.

Ello habría ocurrido cuando el mandatario peruano era gobernador regional de Moquegua. Actualmente, estos casos son investigados por el Equipo Especial Lava Jato y el despacho del fiscal provincial Elmer Chirre.

“A mí el señor Vizcarra me parece, ahora, un pícaro. Y estoy seguro de que las acusaciones que hoy enfrenta pueden conducirlo a la cárcel si es que los dichos de los delatores premiados se comprueban y las pruebas se corroboran. Pero no voy a avalar un golpe de estado inspirado en fiscales que se disputan a mordiscos la mejor presa de las investigaciones y la distribuyen, a pedacitos, entre buitres atentos y voraces”, señaló el periodista en el semanario Hildebrandt en sus trece.

Martín Vizcarra

En ese sentido, cuestionó que personajes como Edgar Alarcón “sean el símbolo de la pureza ofendida”. Agregó que esta nueva crisis política favorece a los congresistas disueltos, quienes alegan que el cierre del Parlamento, ocurrido el 30 de setiembre de 2019, fue un golpe de Estado.

“¿Se han preguntado qué imagen estamos dando ante el mundo, qué país de carniceros y emboscadores parecemos planteando que una investigación preliminar deba terminar, precozmente, en dictaminar la ‘incapacidad moral permanente’ del presidente (...) Ahora toda esta gente nos quiere hacer creer que la ética es su mayor preocupación y que algunos fiscales son el último bolsón de resistencia en la lucha contra la corrupción”, escribió Hildebrandt.

Buscan golpe de Estado

El director de Hildebrandt en sus trece señaló que Antauro Humala, José Luna, un sector de la izquierda, Pedro Chávarry y ciertos medios de comunicación quieren que ocurra un golpe de Estado.

“Pero el Perú, con todas sus lacras y defectos, no es un pantano. Y como no lo es, no debe permitir que bichos lodosos disfrazados de Catón propongan la decapitación del Ejecutivo para que sobre ese patíbulo surja la figura del presidente del Congreso, como si de un salvador se tratara”, dijo.

Por otra parte, subrayó que el Ministerio Público debe continuar con las pesquisas al jefe de Estado, recabando si hay indicios, testimonios creíbles e información cruzada. “Que ninguna coima quede sin castigo. Eso está claro. Eso no se discute”, puntualizó.

“Que a Vizcarra se lo lleve la trampa cuando pierda los privilegios que le otorga la presidencia. Que los fiscales ahonden en los dos casos que lo comprometen. Pero también demandamos que lo peor de la clase política peruana, acuevada en el Congreso y en parte de la prensa, deje de darnos lecciones de higiene pública”, aseveró Hildebrandt.

César Hildebrandt, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.