El legislador Lenin Bazán Villanueva, representante de la región La Libertad, renunciaría al Frente Amplio (FA) debido a las luchas internas en dicha agrupación, y por no haber sido afiliado en el plazo previsto por ley, de lo cual acusa al líder del FA, Marco Arana Zegarra.

“Esta decisión (renuncia) se va a definir este fin de semana en una reunión de las bases en La Libertad. Nosotros hemos sido excluidos del FA porque no nos afiliaron en la fecha que correspondía hasta el 30 de septiembre. Esta exclusión es una decisión arbitraria de Marco Arana y su cúpula. En el Frente Amplio hay una división interna (...). cada grupo quiere tener el poder en el partido”, denunció a La República Bazán Villanueva.

No renunciará a Comisión

Agregó que como él no se puso del lado de Marco Arana, sino que hizo un llamado a la unidad, no lo afiliaron, pese a que alcanzó 2 mil fichas de personas que querían ingresar a las filas frenteamplistas. Sin embargo, Bazán aclaró que, si renuncia al FA, no lo haría a la presidencia de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, porque son dos cosas distintas: lo primero es un tema del partido y lo otro es un tema parlamentario.

“Más allá del logo del FA que me ha servido para llegar al Parlamento, está el esfuerzo y respaldo social hacia mi persona. Yo no soy congresista directamente por el símbolo partidario o por un respaldo político-partidario, sino por un esfuerzo colectivo de las personas que votaron por mí en La Libertad. Han votado más por mi persona que por el FA, que es una agrupación que no te apoya con campañas publicitarias y que no tiene bases”, acotó Lenin Bazán.

