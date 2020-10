Patricia Donayre: Congreso se equivoca al impulsar vacancia, Martín Vizcarra ya está siendo investigado

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, consideró que el Congreso de la República comete “una equivocación” al impulsar otro pedido de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, debido a que ya viene siendo investigado actualmente por la Fiscalía.

“ Siento que hay una equivocación por parte del Congreso en impulsar una moción de vacancia en estas circunstancias, y aún más, en un proceso que se ha abierto al presidente Martín Vizcarra, en el que todavía no hay una responsabilidad, no hay acusación. No corresponde una moción de vacancia por incapacidad moral permanente", manifestó el último miércoles en Canal N.

En esa misma línea, criticó que este pedido de vacancia presidencial haya sido promovido por “congresistas que tienen investigaciones” en el Ministerio Público —y en el mismo Parlamento— por diversos delitos.

“Me refiero a varios congresistas que también tienen investigaciones. Un congresista en particular que preside la Comisión de Fiscalización y con graves acusaciones penales. Creo que si vamos a ser moralistas, hay que serlo en toda la extensión”, sostuvo en referencia a Edgar Alarcón.

De igual manera, exhortó a los legisladores a ser “más responsables” con la presentación de mociones de vacancia, ya que actualmente el país vive una crisis sanitaria, económica y social por la llegada del nuevo coronavirus (COVID-19).

Asimismo, criticó la acción de los parlamentarios de querer sacar a Vizcarra Cornejo a pocos meses de las elecciones convocadas para el próximo 11 de abril.

“ Hay que ser mucho más responsable en cuanto a la formulación de mociones de vacancia , más aún, cuando estamos a cinco meses de un proceso electoral, que ha sido convocado por el presidente en respeto a la Constitución. Hay que esperar las elecciones para hacer el cambio de congresistas y del presidente”, acotó.

Por último, Patricia Donayre consideró que debería ser una Fiscalía Suprema y no el Equipo Especial Lava Jato la que investigue al jefe de Estado debido a la investidura que representa en la Nación.

“El presidente Vizcarra debería ser investigado por un fiscal supremo, es lo que corresponde", agregó.

