Acción Popular denunció ante el Jurado Nacional de Elecciones a Martín Vizcarra

El último miércoles 21 de octubre fue presentado en la mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una denuncia del partido Acción Popular contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra, por, presuntamente, haber infringido, entre otras normas, la neutralidad durante el periodo electoral.

El documento lleva la firma de Fernando Arias Stella-Castillo, personero legal de Acción Popular, y de Edmundo del Águila, precandidato presidencial de dicha agrupación fundada por Fernando Belaúnde.

En diálogo con La República, el personero legal sostuvo que la denuncia fue presentada a raíz de las declaraciones de Martín Vizcarra respecto a que algún miembro de Acción Popular le pidió aplazar las elecciones generales programadas para el 11 de abril del 2021.

“Muchos militantes del partido se han sentido afectados. Ha habido varios pronunciamientos en ese sentido, de distintos parlamentarios y distintos dirigentes nacionales. Al amparo de eso es que se ha presentado este recurso ante la mesa de partes del JNE para que evalúen si se ha vulnerado o no la neutralidad por parte del presidente”, aseveró Arias.

La acusación al que tuvo acceso La República apunta que Vizcarra infringió el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), que dice: “El Estado está prohibido, a través de publicaciones oficiales o estaciones de televisión o imprenta, cuando sean de su propiedad, de efectuar propaganda política en favor o difusión de información en contra de cualquier partido , agrupación independiente o alianza”.

El documento resalta que el mandatario vulneró la prohibición de autoridades al “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política". Asimismo, agrega que Vizcarra cometió una infracción de neutralidad en periodo electoral , estipulada en el artículo 32 de la LOE.

Finalmente, pidieron al JNE iniciar un procedimiento sancionador contra Martín Vizcarra y que, en el plazo de ley, se envíe los actuados al Ministerio Público y al Congreso de la República.

Denuncia de Acción Popular. Foto: captura

Edmundo del Águila respondió a este redacción que la denuncia se realizó a iniciativa suya debido a que considera que Vizcarra “mancilló el buen nombre” que el partido de la lampa “tiene ganado” y “eso tenemos que defenderlo”, acotó.

“No es responsable señalar al partido y luego no decir quién lo dijo. Debería dar el nombre de la persona que lo dijo . No creo que sea bueno... que acá hay una organización, nadie está en capacidad de asumir esa responsabilidad, de todos los afiliados que tenemos, ¿quién va a responder? Si él dice el nombre sería mucho mejor”, agregó.

Además, Del Águila subrayó que Acción Popular es uno de los pocos partidos que convocó a elecciones internas a través del sistema un militante, un voto. “Nosotros somos, indudablemente, distantes de cualquier acto que está en contra de las buenas costumbres democráticas”, aseguró.

Sin embargo, Alberto Velarde, exsecretario nacional y parte de la plancha presidencial liderada por el precandidato Yonhy Lescano, evidenció su sorpresa al conocer la denuncia y aseguró que no se siguió el debido proceso para ser presentada.

En efecto, Fernando Arias aseguró que al ser “personero per sé no dependo del comité político”. Por tanto, indicó que la presentó sin aprobación de algún otro dirigente y tampoco lo puso a conocimiento de Mesías Guevara porque es presidente de Acción Popular con el mandato vencido. “Entonces no habría en realidad ningún órgano competente para consultar ”, apuntó Arias.

“El señor es personero legal del partido. Entonces, debió pedir autorización al plenario o, en el mejor de los casos, al comité político y ninguno de nosotros nos hemos enterado hasta ahora”, cuestionó Velarde.

“Voy a presentar ante el comité político una denuncia porque más allá de si la denuncia es válida o no, él (Edmundo del Águila) no puede usar al personero del partido para tal fin. Podría haberlo hecho como ciudadano, y Fernando Arias como abogado, pero no al nombre de Acción Popular”, concluyó.

