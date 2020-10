Unión Por el Perú (UPP) convocó oficialmente a sus elecciones internas para el 29 de noviembre, fecha en que se elegirá a los delegados. El seis de diciembre estos decidirán quiénes serán los candidatos que representarán a la organización en los comicios generales del 11 de abril de 2021.

No hay mayor secreto: el interés es que el candidato presidencial sea Antauro Humala, hoy en la cárcel. Algo muy improbable. Su sentencia terminaría el 17 de enero de 2024, de acuerdo con el INPE.

La opción de Humala es un hábeas corpus. En declaraciones a este diario, el etnocacerista señaló que sus abogados estarán presentando ese recurso, alegando que ya cumplió la parte efectiva de su pena y el INPE no ha respondido en el plazo correspondiente a su solicitud para dejar la prisión.

Esto fue ratificado por Carlos Repetto, secretario nacional de prensa del Frente Patriótico Peruano (FPP), la organización que lidera Humala. “Antauro es nuestro líder natural. Lo vamos a elegir para que sea el candidato. En estos días presentaremos el hábeas corpus”, explicó.

De acuerdo con lo expresado por el propio Repetto, UPP cambiará de nombre y pasará a llamarse Frente Patriótico. Repetto dijo que ya se empezó el trámite respectivo ante el Indecopi. Luego se seguirá ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Consultado al respecto, el secretario general de UPP, el congresista José Vega, indicó que la intención sería más bien que el nombre de Frente Patriótico se adopte solo para el proceso electoral. Tendrá que definirse.

Hay que recordar que para las elecciones legislativas extraordinarias de enero, UPP presentó a Antauro Humala como cabeza de lista por Lima. El JNE finalmente le prohibió postular por estar cumpliendo una condena con pena privativa de la libertad. “Si se presentara algún impedimento similar de nuevo, nos defenderemos”, aseguró Repetto.

De todo un poco

La historia de UPP refleja lo que es el enjambre de partidos en el Perú, caracterizado por organizaciones de escasa institucionalidad que se activan en cada proceso electoral y ven la manera de sobrevivir.

Fundado el 21 de setiembre de 1994, en las elecciones de 1995 fue la principal alternativa democrática contra Alberto Fujimori. Postuló a la presidencia al ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar. En ese proceso, un Fujimori muy fortalecido se llevó la victoria en primera vuelta.

En el 2000, el candidato fue Máximo San Román, que apenas llegó al 0,3% de los votos. En el 2001 solo postuló al Congreso con el nombre de Agrupación Independiente UPP – Socialdemocracia y obtuvo 6 escaños.

El 2006 fue el vehículo electoral de Ollanta Humala Tasso quien llegó a la segunda vuelta, etapa en donde cayó derrotado frente al aprista Alan García. Por la fuerza de la candidatura presidencial, UPP consiguió 45 curules. Esta bancada luego se partió.

En un salto ideológico, para el 2011 formó parte de la Alianza Solidaridad Nacional, que postuló sin éxito al ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio. En esa experiencia UPP compartió campaña con Solidaridad Nacional, Siempre Unidos, Todos por el Perú y Cambio 90. La alianza obtuvo 9 escaños en el Parlamento.

Para el 2016 de nuevo llegó a un entendimiento con Solidaridad Nacional. La alianza de ambas agrupaciones presentó la opción presidencial de Hernando Guerra García. Sin embargo, por estar muy detrás de la valla electoral de acuerdo con todas las encuestas de intención de voto, se decidió retirarse de la competencia a fin de salvar la inscripción.

La nueva etapa

“Antauro Humala y José Vega se conocen desde hace muchos años, desde 1998, más o menos”, dijo Repetto. De hecho, se sabe que Vega visita a Antauro Humala en la cárcel. También lo ha hecho el congresista de UPP y excontralor Edgar Alarcón. Otros que han concurrido al penal de Ancón II son los legisladores Rubén Ramos, Javier Mendoza y María Isabel Bartolo, añadió Repetto.

En las elecciones extraordinarias de enero UPP y Antauro Humala acordaron ir juntos. A la luz de los resultados, el experimento no estuvo mal: 13 curules. Pero las diferencias entre los legisladores de ese grupo han sido públicas. Por ejemplo, desde un inicio alguien como Posemoscrowte Chagua –uno de los sentenciados por el “andahuaylazo”– cuestionó el papel de Vega como vocero de la bancada. Chagua continúa en la bancada de UPP, aunque ha terminado alejándose de Antauro Humala. El sábado, Jim Mamani de Ayacucho renunció al grupo, dejándolo con 12 miembros.

Los desencuentros no ocurren solo en la bancada parlamentaria. Virgilio Acuña, que postuló en enero al Congreso en la lista de UPP pero se quedó fuera, confirmó a este diario que se alejará de ese partido (nunca estuvo inscrito) pero que se mantendrá ligado al FPP para buscar su inscripción. “La verdad es que Antauro no puede postular y el señor Vega pretende ser candidato presidencial, y no voy a avalar su candidatura porque no tiene las cualidades”, explicó.

Por otro lado, para la elaboración del plan de gobierno se ha convocado al exministro y excongresista Daniel Mora. Este había ganado una buena reputación sobre todo por su papel como impulsor de la ley universitaria. Se inscribió como candidato al Congreso por el Partido Morado para las elecciones de enero, aunque tuvo que renunciar cuando se conoció que su esposa lo denunció por maltrato físico y psicológico.

“Llegaron asesores de Antauro Humala y fue cuando me decidí. Me ofrecieron que escribiera el plan de gobierno del FPP. Y en eso estamos. Será un plan fundamentalmente inspirado en los altos valores de la patria, en los intereses del pueblo, sin ideologías extrañas. No somos ni de izquierda ni de derecha”, explicó Mora.

UPP nació hace 26 años como una opción democrática frente a un gobierno autoritario. Después se alió a personajes tan disímiles políticamente hablando como Ollanta Humala y Luis Castañeda. Y ahora su apuesta fuerte es por Antauro Humala.

Cuando La República le consultó a este último cómo se definía políticamente, respondió: “Soy un etnonacionalista, lo que viene a ser un fundamentalista del patriotismo, en una época en que es carcomida por el globalismo”. De la mano de ese discurso, UPP busca seguir compitiendo en la arena electoral.

Ya se empiezan a armar las listas en Cusco y Arequipa

En Cusco, UPP pondrá a tres candidatos mientras que dos cupos estarán reservados para su socio político, el Frente Patriótico. UPP tiene una avalancha de nombres como aspirantes: Admar Sicus, Aquiles Cruz, Víctor Vargas, Apolinar Laguna, David Vera, Milton Barrionuevo, David Oporto, Leonor Saire, Carlos Valer, Everardo Terán y Ever Tuero.

Sicus y Vera son exalcaldes, Vargas y Barrionuevo fueron consejeros regionales y los otros tienen experiencia como candidatos a diferentes cargos. El Frente Patriótico tiene por ahora como precandidato al catedrático Adriel Gamarra Durand. En las elecciones de enero quedó fuera del Legislativo por escasos votos. El secretario general de UPP en Cusco, Florencio Jurado, sostuvo que trabajan duro para conformar los comités provinciales y distritales en toda la región.

Mientras tanto, el coordinador de UPP en Arequipa, Alexis Chora, informó que hasta el momento recibieron más de diez propuestas de candidatos al Congreso, y entre los nombres que se barajan hay personas conocidas dentro del partido.

Todos pasarán por la calificación del comité electoral y la propia dirigencia para determinar si cumplen los requisitos para postular en las elecciones de 2021.

En los próximos días el comité anunciará la fecha para el plenario regional donde se dará a conocer la lista de candidatos y se elegirá al delegado por Arequipa, quien se encargará de presentar la propuesta en el plenario nacional

Para Chora, los representantes de la región por UPP deberán ser personas “quienes vienen realizando algún tipo de trabajo con el partido, que sean gente nueva y que tengan algún tipo de representación”.

Las cifras

44,664 afiliados tiene UPP, de acuerdo con el portal Infogob.

2,173 autoridades electas tiene a lo largo de su historia.

13 escaños consiguió en las elecciones extraordinarias de enero.

La palabra

Daniel Mora, dirige el plan de gobierno

“El plan fundamentalmente es patriótico, inspirado en los altos valores de la patria, los intereses del pueblo, la realidad, la diversidad, sin ideologías extrañas. No somos ni de izquierda ni de derecha”.

Elecciones generales en las que participó UPP (1995-2016)

1995. Postuló a la presidencia a Javier Pérez de Cuéllar, quien perdió en primera vuelta. Obtuvo 17 escaños en el Congreso.

2000. Postuló a la presidencia a Máximo San Román, que obtuvo el 0,3% de los votos.

2001. Solo postuló al Congreso con el nombre Agrupación Independiente UPP – Socialdemocracia. Obtuvo 6 escaños.

2006. Postuló a Ollanta Humala a la presidencia, quien llegó a la segunda vuelta, en la que perdió contra Alan García. Obtuvo 45 escaños en el Congreso.

2011. Formó parte de la Alianza Solidaridad Nacional, que postuló a Luis Castañeda Lossio (junto con Siempre Unidos, Todos por el Perú y Cambio 90). No pasó a segunda vuelta. La alianza obtuvo 9 escaños en el Congreso.

2016. Formó parte de la Alianza Solidaridad Nacional que postuló a Hernando Guerra García. Por la baja aceptación y estar muy por detrás de la valla electoral, se decidió retirar la candidatura presidencial y las listas al Congreso a fin de salvar la inscripción.

