El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, cuestionó que se haya presentado ante el Parlamento una nueva moción de vacancia en su contra, a solo un mes del rechazo de la anterior.

“Finalmente, yo estimo que, al igual que hace un mes, va a primar la cordura en los congresistas, en los partidos políticos que respaldan y fortalecen la democracia cuando traten este pedido de vacancia”, declaró el mandatario en su pronunciamiento de este miércoles.

Criticó la iniciativa al señalar que el país se encuentra a poco más de 5 meses de que se ejecuten las elecciones generales de 2021 y que el país todavía lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Entrar a un proceso de vacancia, del presidente que ha convocado las elecciones, para que cambien al presidente por lo menos es inoportuno, si estamos a poco más de 5 meses de las elecciones. ¿Quién quiere patear el tablero de la democracia?, ¿quizás quien no tiene posibilidad en estas elecciones? ”, enfatizó.

Vizcarra sobre nueva moción de vacancia: “No sé si será una vez por mes”

El jefe de Estado mostró su incomodidad al señalar que este nuevo pedido de vacancia en su contra es prácticamente un mes después del anterior que fue rechazado en el Pleno, en esa ocasión por el caso Richard Swing.

“Recibo un oficio del presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, donde me da a conocer el pedido de vacancia de la presidencia de la República, en un mes. El mes pasado me llegó un documento igual. No sé si será una vez por mes habiendo tanto por hacer, tanto trabajo ", sostuvo.

Vizcarra Cornejo reiteró no entender las prioridades de los legisladores. La moción de vacancia presentada en la noche del último martes se basa en las imputaciones contra el presidente por presuntamente haber recibido coimas cuando era gobernador regional.

"¿Generar este tipo de distracción, distorsión, confrontación cuando estamos tan cerca a las elecciones? Todos sabemos que es el 11 de abril, falta 5 meses y 3 semanas”, mencionó.

Vizcarra califica que tratamiento a pedido de vacancia es “express”

Por otro lado, cuestionó que el proceso en el Legislativo. para que se atienda la moción, está manejándose de manera muy rápida, al considerar que el tema ya se agendó en la sesión de Junta de Portavoces de este jueves y la sesión plenaria también fue convocada para el mismo día.

“Hemos dicho que ponemos toda nuestra voluntad de trabajo coordinado con el Congreso. Y es así rapidito, me está llegando al notificación y ya han pedido para mañana la Junta de Portavoces para tratar el tema. O sea, express ”, subrayó Martín Vizcarra.

Sin embargo, enfatizó en que como Gobierno van a respetar las decisiones del Congreso y afrontará el nuevo pedido para destituirlo con el apoyo del Gabinete Ministerial.

“Realmente no lo entendemos, pero somos respetuosos de la independencia de poderes y lo afrontaremos como siempre lo hemos hecho, con calma, tranquilidad pero también con mucha fortaleza este pedido de vacancia”, mencionó.

A su vez, rechazó que en la moción de vacancia se señale que Martín Vizcarra en su mandato no garantice el procedimiento transparente de las próximas elecciones generales de 2021.

“ No aceptamos que entre los argumentos que ponen en la moción de vacancia es que esgriman que no se garantizan elecciones transparentes , por favor, eso sí no aceptamos. (...) Nosotros no participamos en estas elecciones, no tenemos partido, pero estamos dando todas las garantías para que sean elecciones libres, transparentes”, destacó el presidente.

