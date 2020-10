Congreso publicó los formatos que deberán presentar los candidatos al TC

El Congreso de la República publicó este miércoles los nueve formatos que deberán presentar los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

En efecto, la comisión especial encargada de seleccionar a los próximos tribunos publicó oficialmente el documento con el que se inicia un nuevo intento de renovación de la composición del máximo órgano constitucional.

Estos formatos ya se encuentran publicados en la página web de la comisión en formato Word y PDF para que aquellos interesados en postular puedan descargarlos, llenarlos e incorporarlos a las respectivas carpetas de inscripción.

En ese sentido, el presidente de la comisión, Rolando Ruiz Pinedo, sostuvo que estos formatos ya se encuentran a disposición de la ciudadanía con la finalidad de asegurar un proceso meritocrático y transparente.

Es así que esto nueve formatos comprenden lo siguiente:

Ficha de inscripción. Formato de hoja de vida de cada postulante. Declaración jurada de autoría y no plagio. Declaración jurada de los requisitos de proyección personal y profesional. Declaración jurada de requisitos de solvencia e idoneidad moral. Autorización de publicación de documentos. Presentación de tacha. Descargo de tachas. Descargo de observaciones del informe de la Contraloría General de la República respecto de la declaración jurada.

No obstante, se supo que dentro del formato de hoja de vida del concurso se pide, además, información que no había sido contemplada en el reglamento aprobado por el Congreso como: habilidades en docencia, conferencias, conocimientos informáticos, idiomas, referencias laborales, etc

Por otro lado, respecto a la declaración jurada de requisitos de solvencia e idoneidad moral, se estableció que el candidato no debe tener antecedentes penales, policiales ni judiciales, además de no figurar en el registro de deudores alimentarios morosos, entre otros.

Cabe recordar que esta comisión especial deberá elegir a los candidatos para ser los seis magistrados que formaran el nuevo Tribunal, encargado de ver las leyes y decidir su constitucionalidad de las mismas.

Es importante precisa que los tribunos Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña ya cumplieron su mandato el 3 de junio del 2019.

Tribunal Constitucional, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.