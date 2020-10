AAR sobre los fiscales: “No están cumpliendo su papel” [VIDEO]

Augusto Álvarez Rodrich se refirió al artículo de Luis Pásara publicado en el portal web de la revista del Instituto de Defensa Legal (IDL). En sus conclusiones, ha determinado que los fiscales anticorrupción no están desempeñando un buen papel.

En resumen, el abogado ha señalado que ahora el protagonismo lo tienen los fiscales y no los jueces, por lo que la responsabilidad de obtener justicia penal está en los primeros, no obstante, explica en el artículo que al parecer no están a la altura.

Desde el punto de vista de Pásara, los fiscales trabajan deteniendo personas que, según los testimonios de colaboradores eficaces, han cometido actos de corrupción para, posteriormente, pedir una prisión preventiva de varios años. Asimismo, advierte que durante este tiempo las investigaciones no avanzan y no permite formular una acusación.

Para el especialista, el actuar de los fiscales solo busca montar un show mediático con ayuda de algunos medios de comunicación que provocará presión al juez para acceder al pedido de prisión preventiva.

“Es una critica demoledora al papel de los fiscales en los casos de corrupción del país. Hay que plantear críticas de fondo porque no están cumpliendo su papel”, finalizó el periodista.

