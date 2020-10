El jefe de Estado, Martín Vizcarra, instó a que en las elecciones generales de 2021 la ciudadanía emita un voto pensado en los candidatos a la presidencia de la República y el Congreso que “trabajen de la mano del pueblo”.

“Preparémonos porque no falta mucho para emitir un voto. Desde ahora evaluemos a los partidos políticos, qué candidatos se están escogiendo . ¿Están buscando al mejor candidato de la ciudad, de la región? Respaldémoslos con el voto y luego fiscalicemos su trabajo”, expresó el presidente desde Loreto.

En esa misma línea, refirió que se espera que los comicios den resultados óptimos, ya que esta vez se presentarán nuevos rostros por la recientemente oficializada ley que impide la reelección de parlamentarios.

“La población es la base de la democracia. La democracia no son las autoridades. Las autoridades son el fruto de la elección de la población. Sin ustedes no habría autoridades. El 11 de abril vamos a elegir a un nuevo presidente o presidenta y a nuevos congresistas, van a ser todos nuevos porque no hay reelección ”, sostuvo.

Agregó que esta es una oportunidad de cambio para el país en la que primaría la presencia de jóvenes y mujeres trabajadoras. “Gente buena, nueva, honesta es lo que reclama el Perú”, declaró a la prensa.

“Algunos grupos creían que podían dividir entre peruanos de primera y segunda”

Vizcarra Cornejo, señaló que desde su Gobierno están trabajando para reducir las brechas de desarrollo entre las regiones, a diferencia, según dijo, de los sectores que catalogan a los ciudadanos.

“Tenemos que buscar equilibrios, no pueden desarrollar una región y olvidarnos de otra. Todos los peruanos somos iguales, no hay peruanos de primera y de segunda. Eso es lo que le molesta a algunos grupos que consideraban que los peruanos se podían dividir en los que se atienden y en los olvidados ”, subrayó.

Vizcarra exhortó a seguir alertas por una posible segunda ola de COVID-19

Por otro lado, el mandatario exhortó a la población a mantener la alerta por la pandemia de la COVID-19, debido a que existen altas probabilidades de que una segunda ola se vea en el país en las próximas semanas.

“No hay que confiarnos. Vemos que en otros países hay una segunda ola que puede ser igual de peligrosa. Hay que seguir teniendo los cuidados correspondientes ”, acotó.

