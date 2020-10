Usted ha negado el domingo por segunda vez cualquier esquema de soborno. Nos han mentido tantos políticos, tantos presidentes. ¿Por qué esta vez sí le tenemos que creer?

Miren mi línea de conducta desde donde me conocen. Los peruanos me conocen desde hace dos años como presidente. Funcionarios me conocen 10, 15, 20 años, hay gente que me conoce toda la vida, 57 años que tengo. Tengo una línea de conducta, no es que un día una persona se vuelve corrupta. En cada acto he demostrado honestidad, transparencia.

Usted es ingeniero, no sabe defenderse como abogado, y viene del sector de la construcción... ¿Durante todos estos años en el sector privado, no le ofrecieron... no se sintió presionado por alguna autoridad que le dijo así son las cosas en el Perú, 10%? ¿No ha tenido alguna de estas tentaciones?

Yo he trabajado en el mundo de la construcción 20 años y en la actividad privada antes de dedicarme a la política. Y en esos 20 años hubo un par de veces en que ha habido ofrecimientos indebidos e ilegales.

Lo tasaban de entrada.

Sí. ¿Por qué no han ido estas empresas que ya estaban pululando por diferentes gobiernos regionales? Estoy hablando específicamente de Odebrecht y sus emisarios. No fueron a Moquegua porque mandan por delante emisarios para ver qué tipo de autoridad hay.

Usted demostró con cuadros muy claros que, hasta el gobierno de Humala, la obra pública en Provías Nacional, que es la madre del tema “Club de la Construcción”, era 108% y se dio cuenta de eso. ¿Conoce donde está la coima?

Por supuesto, sabíamos dónde estaba, en el caso específico del Ministerio de Transportes, que es el ministerio de todos, el que solito invierte más del 80% de la inversión pública.

Hay tres momentos en que la industria de la construcción puede entrar por la puerta de la coima. Primero la licitación, pero en ese momento si se convoca a una entidad como la Unops, se baja el nivel de corrupción. Segundo momento, los adicionales de obra. Y el tercero cuando hay fallas en el expediente técnico y se requiere una adenda.

Totalmente de acuerdo.

Lo señalan en el caso Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua, por el momento, de corrupción en la licitación, pero no por adicionales de obra ni adendas. ¿Quién hacía la supervisión en esos proyectos?

Le explico. Actualmente las dos investigaciones preliminares en curso por aspirantes a colaboradores eficaces es porque dicen que han dado un dinero porque se les ha dado la buena pro, en el primer momento. Y, como usted bien lo dice, el gobierno regional no da la buena pro, es la Unops quien da la buena pro.

Escándalo sería si Ud. se la daba al otro postor. Pero si la Unops ya lo seleccionó, ¿qué le dio Ud. al ganador calificado?

Por eso, no hay forma, no hay nada. Es la Unops la que hace la evaluación y es una evaluación con un comité de expertos peruano, es revisado por un comité especializado en Panamá, y verifican en Dinamarca…

En lo del Hospital Regional usted entrega la obra, firma el contrato y se va. Y en el caso de Lomas de Ilo está a un año de irse cuando firma el contrato. ¿Quién hace la supervisión? ¿El señor (José Manuel) Hernández, que fue ministro?

Sí.

Hernández, exministro de Kuczynski que tiene relación con el Estado porque usted nos dice que en los dos casos participó de la supervisión en consorcio, no está imputado en el “Club de la Construcción”. ¿Qué interés tendría él en ir a acusarlo a usted de algo que no existe?

No tengo idea, eso habrá que preguntarle a Hernández.

¿Qué maldad podría tener este hombre de quererle imputar de algo que no ha hecho?

Lo ignoro, no sé.

Usted no tiene mala relación con él ni buena relación.

Es una relación profesional, de respeto mutuo, hemos trabajado en el gabinete. En la primera etapa del gobierno de Kuczynski yo era ministro de Transportes y él de Agricultura.

Pero va y le dice al fiscal Juárez que él era el intermediario. Se está incriminando de un delito grave, porque él era el supervisor de la obra.

Con mayor razón, eso sería parte de una corrupción.

No, no, ya se incriminó, ya no hay nada que hacer, él ya reconoció su culpabilidad. El asunto es, ¿por qué hace eso?

No tengo idea en primer lugar si lo haya hecho. No sé.

Lo ha hecho, él ha ido y ha corroborado con su testimonio lo que dice Dibós y Granados. Son 3 con la misma historia.

Pero, como usted muy bien lo dice, aquí puede haber un interés usando el comité especial.

¿Su patrimonio antes de ser presidente regional y hoy presidente de la República, 10 años después, se ha incrementado? ¿O el de sus familiares?

No, no. He hecho una vida profesional, empresarial, desde que salí de la universidad, trabajé muy poco en el Estado, y a partir de 1990 hasta el 2010, 2011, que asumo el gobierno regional, trabajo en la actividad privada. Mi patrimonio se generó en esa época.

Su casa en Moquegua.

Tengo mi casa construida, terrenos, herencias, acciones que vendí de la empresa de construcción que tenía, parte me ha pagado la empresa familiar y parte todavía me deben. Ese es mi patrimonio.

¿Departamento en Lima?

Lo compré antes de ser gobernador regional en un plazo de 15 años. Y eso dentro de mi patrimonio es lo más chiquitito.

Porque 2 millones de soles se tiene que esconder en alguna parte. No debajo del colchón.

En un sobre manila...

Ese fue un error garrafal de la primera acusación. ¿Usted ha estado en la casa del señor Hernández en La Molina?

Sí, he estado en la casa del señor Hernández, hemos tenido reuniones como ministros. Y él ha invitado a otros ministros.

¿Y nunca hubo alguien que le diga: Martin, te dejaron esto?

No, en absoluto.

¿Por qué podría Hernández inventar esta historia?

Habría que preguntarle a él, no tengo ninguna idea. El señor Tejeda y el señor Dibós han estado presos, yo entiendo que quieran liberarse de culpa.

¿Es posible que alguien pidiera por usted en el sentido de usar su nombre?

Podría ser, pero me tendrían que consultar a mí, pues, en algún momento.

¿Recibiste?

Claro, y nunca ha sido así.

En este momento de la investigación que recién se inicia es palabra contra palabra...

Todo mi patrimonio, es decir, lo sustancial, es de mucho antes de que fuera gobernador regional. Lo que tengo aquí es en realidad dos departamentos juntos entre San Isidro y Lince. Y han sido adquiridos uno antes y otro mucho después. Son bien chiquitos los departamentos, de 100 metros cuadrados.

¿Tenía ahorros?

La ventaja de este paso fugaz por la Embajada por Canadá es que te dan buenos recursos por instalación y luego de retorno. Todo está bancarizado. Con esos recursos y con hipoteca. Como digo, eso dentro de mi patrimonio es lo más chiquitito.

Lo más grande está en Moquegua.

Sí, lo que me permite a mí tener una vida económica tranquila, porque tampoco tengo grandezas, es el patrimonio que hice en veinte años de actividad como ingeniero en Moquegua.

Ud. se da cuenta de que no es espontáneo... Yo entiendo que lo quieren vacar, no me queda claro para qué lo quieren vacar.

Yo llegué por casualidad a la Presidencia...

No quiso renunciar. Y se le consideró en ese momento un traidor a Kuczynski.

Claro.

Se lo dijo Kuczynski, se lo dijo Mercedes Aráoz.

No, pero hablé sobre eso con el mismo Kuczynski. Dos semanas antes de su renuncia y le pregunté: “Presidente, ¿renuncio si usted renuncia?”. Analizamos y finalmente quedamos con él que yo debía dar la continuidad democrática.

Pero tiene una confrontación brutal con el fujimorismo y el Apra. ¿Por qué estas denuncias no salen en ese momento?

Porque pensaban que podrían sacarme fácilmente sin necesidad de usar este tipo de falsedades tan groseras... Ellos pensaban: “Este presidente inexperto, provinciano, sin bancada, sin partido, vamos a hacer lo que queremos”.

Presidente, ¿cuáles fueron los dos líderes políticos que le pidieron no tener elecciones? Es clave para saber qué pasa.

No le voy a decir las personas, le voy a decir los partidos... Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de APP.

Me imaginaba.

Pero en el mejor de los términos.

Presidente, han querido cometer sedición.

Así es.

¿Por qué no ha denunciado el procurador? Es un delito. ¿Por qué no se defiende?

Mire, estamos saliendo de una pandemia, estamos en plena recuperación de la economía.

Le estaban organizando un golpe de Estado y usted no se defiende con la ley.

Hay algunas fuerzas que aún continúan.

Vamos a tener moción de vacancia todas las semanas...

Seguramente, y esa es la responsabilidad de la clase política actual... Si hay una vacancia, me voy al día siguiente, no tengo ningún problema. Es la inestabilidad que queda en el país, cuando ya hay elecciones convocadas.

Si no los denuncia por difamación, está concediendo que algo de razón tienen.

Usted como abogada ve esa alternativa, nosotros vamos a analizar el tema.

En el caso de sedición no estamos hablando de un caso personal, es la institución de la Presidencia de la República.

Nos ha llegado información y obviamente hay que corroborar que esa famosa reunión del Pleno donde muchos, admirados, escuchaban un audio... había sido días antes en el sótano del Congreso con varios congresistas y establecían una estrategia para vacarme.

Pero eso nadie hace de la nada... Está usted pecando de ingenuidad.

De confiado.

Además, sabe que pasa a la condición de expresidente y tiene que aguardar 4, 5 o 10 años a que lo juzguen por algo.

Con la verdad, afrontaremos cualquier problema.

Lamentablemente, el caso Swing expuso situaciones desagradables. El señor Urresti dijo que era homosexual y Alarcón le preguntó a Roca si Mirian Morales era su amante.

Para que vea la bajeza de esos personajes. ¿Me voy a rebajar a ese nivel, a esa bajeza de cierta clase política? Como ayer en la entrevista que tuve en Cuarto poder, un periodista insolente, malcriado, que interrumpía. No puedo ponerme a ese nivel.

Ni siquiera insinuaciones.

No bajo a ese nivel. Discúlpeme, soy diferente, soy formado con valores. Respeto a las personas. Cuando veo que alguien se rebaja a nivel de calaña que está por el subsuelo, al nivel de alcantarilla, simplemente lo veo y lo ignoro.

AP y APP niegan que hayan pedido aplazar las elecciones

Acción Popular y Alianza para el Progreso negaron que le hayan pedido al presidente Martín Vizcarra una postergación de las elecciones generales.

“Desde la bancada, nunca se ha hecho una sugerencia similar (...) Con esa declaración está rompiendo el principio de neutralidad del presidente en las elecciones. Las elecciones no dependen de él, no dependen del Congreso, dependen del JNE y de la ONPE”, dijo el legislador Otto Guivobich, vocero de AP. “Voy a pedir a mi bancada que evaluemos la posibilidad de citar al primer ministro, si el presidente Vizcarra hoy no da el nombre de la persona de Acción Popular que se reunió con él para pedir la postergación”, añadió su colega Ricardo Burga, portavoz alterno.

“Lo rechazamos como partido democrático que es APP (...) Ni siquiera hemos insinuado (...) APP preside la Comisión de Constitución, y ha sido la Comisión de Constitución la que ha trabajado en ley para llevar a cabo el proceso de elecciones”, adujo luego el parlamentario Fernando Meléndez, vocero apepista.

