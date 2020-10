Espinosa-Saldaña sobre reglamento para elegir a nuevo TC: “Me genera preocupación”

El integrante del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña mostró su preocupación por el reglamento aprobado por el Pleno del Congreso con el que se iniciará el concurso público para elegir a los nuevos integrantes de la entidad.

El tribuno identificó ciertos vacíos que, según indica, no garantizan que los candidatos que buscan ser miembros del máximo órgano constitucional tengan la formación profesional y moral para ocupar los altos cargos.

“Este reglamento me genera una serie de preocupaciones. Se plantea los tiempos de forma irreal. Nadie quiere quedarse en el tribunal por siempre. Queremos que todo lo avanzado no se pierda y no se diluya por apresuramiento . Hay que elegir a los mejores de la manera más transparente”, respondió el magistrado para Tv Perú.

Cuestionó que en el reglamento no se incluya el examen de conocimientos, que es un requisito base en toda convocatoria para integrar algos cargos. “ El TC no es un kindergarden, es un sitio en el cual debe haber personas con formación sólida en derecho para poder resolver casos complejos”, enfatizó.

La comisión encargado de elegir a los candidatos finalistas del TC es dirigida por Rolando Ruiz, quien ha sido cuestionado por mostrar una débil transparencia en el proceso.

“En este momento no cualquier persona por más buena intención que tenga puede asumir la responsabilidad de ser juez constitucional. Esto implica tener conocimiento, prudencia, manejo de trabajo en equipo; implica, además, una honorabilidad a prueba de cualquier tipo de presiones como las que siempre existen”, subrayó.

Señaló, a la vez, que no hacen diferencia ante los grados obtenidos; dio como ejemplo que un doctorado en una universidad cerrada por Sunedu es calificada con el mismo peso si es que se obtuvo el mismo título en una casa de estudios de prestigio en el mundo.

Otro aspecto cuestionado por Espinosa-Saldaña es la tabla de puntaje para evaluar la “idoneidad moral” de cada postulante, el que puede ser declarado apto solo con 2 de los 12 puntos, de acuerdo a lo establecido por el reglamento.

El Tribunal Constitucional resuelve casos de conflictos entre poderes del Estado, como con el actual Congreso que ha aprobado leyes que el Poder Ejecutivo considera inconstitucionales y plantea una demanda para que no se ejecuten las normas.

“Se dan de 2 a 12 puntos por honorabilidad. ¿Cómo se mide eso? El tema se presta a muchas susceptibilidades. (...) Que alguien me explique cómo es esto de tener un cuarto de honorabilidad o tener 80% de honorabilidad”, resaltó el tribuno.

Asimismo, rechazó que la comisión del Congreso haya establecido en una primera propuesta que las entrevistas a los postulantes sean cercanas a las celebraciones por el fin de año, época en la que la población se encuentra pendiente de otros temas.

“Las entrevistas a los candidatos finalistas son del 29 de diciembre hasta el 4 de enero, ¿de qué transparencia hablamos? ¿Alguien estará atento a las fechas cercanas al Año Nuevo para ver cómo son las entrevistas a candidatos?”, manifestó.

En la mañana de este martes, los legisladores aprobaron modificar el cronograma y establecieron que las entrevistas personales a cada postulante finalista sea del 5 al 8 de enero, y el concurso público finalizará el 18 del mismo mes. Tras este paso, el Pleno del Congreso elegirá de la lista a seis magistrados que reemplazarán a los actuales que ya tienen mandato vencido.

“Si se está convocando a reunión anunciando que se cambiaba el cronograma del reglamento, eso quiere decir que si hay voluntad de los miembros de la comisión, se puede introducir una serie de cambios ”, mencionó.

“El papel del TC en una coyuntura como la actual, se debe evaluar con mucho cuidado”

Eloy Espinosa-Saldaña resaltó que la selección de los nuevos integrantes del TC es un tema delicado porque esta entidad es la que debe actuar en varias ocasiones como árbitro ante conflictos de poderes del Estado, como del propio Congreso con el Ejecutivo.

“Hago una invocación a la clase política que entienda que el papel del TC en una coyuntura tan crispada como la actual, donde se corren a cada rato firmas para ver si se vaca o no a un presidente; es algo que hay que evaluar con mucho cuidado”, destacó el magistrado.

Tres bancadas se han mostrado a favor de impulsar la vacancia en contra de Martín Vizcarra por los presuntos sobornos en su contra. Foto: Presidencia.

