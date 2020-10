Congreso: Chehade afirma que predictamen sobre la bicameralidad estará listo el 3 de noviembre

El parlamentario Omar Chehade, de la bancada de Alianza para el Progreso, dio a conocer durante la sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, de la que es presidente, que para las próximas semanas tendrán listo el informe para el retorno a la bicameralidad.

“ Estamos abocados a tener el predictamen para el 3 de noviembre, fundamentalmente . (...) En esa fecha comenzaremos el primer debate y el primer predictamen de la reinstalación del Senado de la República”, señaló.

No obstante, el congresista no agrupado Jim Mamani Barriga cuestionó que esta iniciativa podría no aprobarse por la Ley N.º 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, que señala que " una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los dos años de su vigencia ”.

Cabe recordar que en diciembre de 2018 la ciudadanía votó en contra del retorno a ese sistema.

Defensor del Pueblo cataloga como “uno de los legados más importantes” el retorno a la bicameralidad

En esta reunión del grupo de trabajo, que tuvo lugar este martes 20 de octubre, también intervino el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, quien se mostró a favor del planteamiento impulsado por Chehade Moya.

“ La bicameralidad es probablemente uno de los legados más importantes en materia de reforma política que el actual Congreso podría legar al país”, expresó Gutiérrez.

En ese sentido, comentó que para que sea posible tener dos cámaras del Senado, es imprescindible que se revise el concepto de reelección, ya que esto permite que los funcionarios tengan una línea de carrera y conocimiento de las leyes que rigen la gestión pública.

“ Es importante que el político conozca cómo funcionan las instancias públicas y sus interrelacione s. Implica conocer todo un sistema. Por ejemplo, el abastecimiento, los distintos niveles de gobierno, la hacienda pública y en particular la naturaleza de estas normas. No en vano la Constitución se detiene sobre estos temas”, subrayó.

Propuesta de Omar Chehade de retorno a la bicameralidad

A inicios de setiembre, el congresista Omar Chehade presentó el proyecto de ley N.º 6123/2020-CR, que busca la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República.

La iniciativa establece la conformación de una Cámara de Diputados de 130 miembros, mientras que la Cámara de Senadores tendría 50 integrantes . En ambos casos, los funcionarios serían elegidos por 5 años.

Uno de los aspectos principales del PL es sobre la inmunidad parlamentaria. Se propone que que continúen con el de arresto, suprimiendo del proceso, que les protegía para no ser investigados durante su mandato.

“No podrán ser detenidos mientras asistan a las sesiones para su labor, así como cuando se dirijan a ellas o regresen de las mismas, excepto en caso de flagrante delito”, se lee en el documento.

Inmunidad parlamentaria para diputados y senadores. Captura: Proyecto de Ley Nº 6123/2020-CR.

A esto se suma que el presidente de la República solo tendrá la potestad de disolver la Cámara de Diputados si se censura o niega la confianza a dos consejos de ministros . No se podrá realizar esta acción con la Cámara de Senadores.

No obstante, Chehade no es el único legislador que busca la bicameralidad. Otto Guibovich, de Acción Popular, también impulsó un proyecto de ley similar.

