Congresista de Frente Amplio: “Solicitamos que el presidente Vizcarra dé un paso al costado”

Ayer por la noche se conoció que por mayoría, la bancada del Frente Amplio impulsará una moción propia de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra. El legislador José Luis Ancalle, señaló que la situación en la que se encuentra el mandatario es insostenible y por eso creen que esta es la salida.

El Frente Amplio ha comunicado que presentará una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, no todos sus colegas de bancada están de acuerdo, ¿eso refleja una división en el partido?

Nuestro ideal siempre ha sido la lucha contra la corrupción y rechazamos la misma, que incluso está involucrando a altos funcionarios como es el presidente. Esto se agrava al encontrarnos en una situación de emergencia sanitaria. Solicitamos que el presidente pueda dar un paso al costado. Debería renunciar ante estos hechos que incluso ya está investigando el Ministerio Público y también para que abra sus cuentas bancarias, así como la de las empresas de su familia para ver si tiene o no cuentas off shore en el extranjero. La bancada por mayoría ha decidido formular el pedido de vacancia.

¿Por qué no todos están de acuerdo al interior del partido?

En nuestra reunión, a veces hay diferencias de acciones que tomamos frente al pleno del Congreso y en ese proceso democrático es que también tenemos diferencias. Por eso, es que, en algunos casos, nuestras votaciones de bancada no han sido unánimes y lo respetamos. Eso es parte de la democracia y se respeta.

¿Creen que vaya a prosperar este pedido?

En realidad, hemos tenido mucho cuidado y responsabilidad en el primer pedido de vacancia. Por eso sugerimos que se conforme una comisión para la investigación de los hechos que involucran al presidente. Ahora la situación es más grave y complicada porque por menos se ha ido el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, no solo están los audios (de Richard Swing), sino también estas revelaciones de los colaboradores eficaces. Es insostenible.

¿Entonces están por dos caminos, uno el pedido para que Vizcarra abra sus cuentas y el otro es la vacancia?

No, sin perjuicio de que sea vacado o no, sería bueno que él, que tanto pregona la lucha contra la corrupción, inmediatamente pueda abrir sus cuentas bancarias.

La ministra de Justicia ha señalado que se está desnaturalizando la vacancia por incapacidad moral y que debería utilizarse como último recurso porque se pone en riesgo la estabilidad del país, ¿qué le respondería?

Nosotros teníamos una apreciación responsable y similar por el cuestionamiento de la causal de vacancia por incapacidad moral. Pero, ahora preguntamos ¿hay o no incapacidad frente a las declaraciones de los colaboradores eficaces? Más bien corresponde usar el canal que nos brinda la Constitución para presentar esta moción.

Siempre hemos actuado en base al marco normativo, no como ocurrió anteriormente que se cayó (el pedido de vacancia) porque no había sustento y se vulneró el debido proceso en la presentación de los audios y se saltó la Comisión de Fiscalización.

¿En este caso, dada la gravedad de las denuncias, ya es insostenible que Vizcarra se mantenga en la presidencia?

No se puede sostener, no hay manera de decir que hay otros intereses. La situación está casi clara. Lo que sí hay es repercusiones, ¿Quién va a ascender, va a ser el mejor, el indicado, el salvador, el que tenga otro trabajo diferenciado frente a esta pandemia?

¿No estarían contribuyendo a generar más desestabilización? Si Vizcarra es vacado, le tocaría asumir a Manuel Merino.

No estamos empecinados en este tema. Las circunstancias nos llevan a que se puedan tomar acciones que la Constitución nos faculta. Eso es consecuencia de una causa y no hay miramientos u otros aspectos que no pasen por el cumplimiento de nuestras labores de fiscalización y representatividad.

Siempre lo hemos dicho caiga quien caiga, incluso nuestros ex congresistas del Frente Amplio pidieron la disolución del Congreso el año pasado, entendiendo que ellos eran parte de ese poder del Estado.

Hay quienes opinan que debería esperarse a que concluya el mandato, pues igual el presidente será investigado por la Fiscalía

Es bien complicado, porque ya la fiscal de la Nación dispuso que se inicie la investigación (…) Ese sin fin de hechos y circunstancias, grabaciones, llamadas, ya pasa por una situación en la que se debe tomar acciones enmarcadas en la Constitución. Ahora las circunstancias son más graves.

El presidente ayer dijo que los congresistas estaban inquietos por pedir la vacancia debido a que ya el JNE aclaró que no pueden postular a la reelección. ¿Tienen ese tipo de interés?

Tenemos bien claro que hemos sido elegidos para cumplir el periodo al 2021. Al presidente se le preguntó quiénes son esos congresistas, porque siempre habla de congresistas vendidos. Ante la insistencia, manifestó que se refiere a los de Acción Popular y Alianza para el Progreso, quienes quizás han tocado el tema de extender el periodo. Como Frente Amplio, reiteró, no tenemos ninguna intención de que vaya más allá (…) somos nosotros quienes pedimos la disolución del Congreso anteriormente.

Es una situación difícil, en Arequipa están haciendo operaciones con celulares, tienen que hacer polladas para comprar grupos electrógenos, en el tema de salud, el presidente adquirió pruebas serológicas que no eran recomendadas por sus funcionarios. Estos hechos conllevan a la gravedad.

Yo lamento esta situación, hay prioridades respecto a la salud y la vida, pero ¿qué hacemos con estos hechos?, cada día se involucra más al presidente. ¿No es acaso una labor que nos corresponde?

¿Cuándo van a presentar la moción?

Se está trabajando de manera técnica y sostenida. Hay muchos elementos que tienen que ser incorporados y no queremos que nuevamente se pueda conjeturar que se presenta mociones sin sustento legal.

¿Cuánto va a tardar ese proceso? Otras bancadas también lo están haciendo como Podemos

Buscamos que esto sea multipartidario, porque necesitamos un número de firmas. Sino va a ser vano que solo nosotros queramos presentarlo. Estamos hablando con otras bancadas para que esta propuesta sea multipartidaria porque no nos alcanzarían los votos.

Arequipa, últimas noticias: