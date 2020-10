Cecilia García: MTC inició proceso para anular el brevete a la congresista de Podemos Perú

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) inició dos procesos administrativos luego de conocerse que la congresista Cecilia García (Podemos Perú) tramitó una licencia de conducir con una identidad diferente pese a estar inhabilitada desde el 2015.

Según Janet Arias Valdivia, directora de Dirección de Circulación Vial del MTC, García ya fue notificada del proceso de nulidad del brevete y cuenta con un plazo de 10 para presentar sus descargos.

“El día de ayer -19 de octubre-, se le ha notificado el inicio de este proceso administrado. A partir de ahí tiene 10 días hábiles para hacer su descargo . Al recibir este descargo, se evalúa el sustento de su argumento. Asimismo, si se requiere, se oficia al Reniec para que informe sobre alguna modificación en los DNI que (Cecilia García) ha tenido. Con dicha acción, se procedería a evaluar”, comentó Arias en diálogo con La República.

No obstante, Janet Arias resaltó que si la integrante de Podemos Perú decide no presentar su descargo en el periodo correspondiente, se tomarían por ciertos los hechos notificados y se procedería por oficio a declarar la nulidad de la licencia de conducir.

“Depende de lo que Cecilia García formule en su descargo; se evaluará y, de ser considerado, se procederá a la nulidad de esta licencia que ha obtenido. Para declarar la nulidad de una licencia, previamente tiene el derecho para que formule sus descargos”, acotó.

Además, el MTC cursó un oficio a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) para evaluar si la legisladora cometió una infracción.

“El año pasado, se aprobó una tabla de infracciones para postulantes, en la cual una de ellas es la acción A4; que es obtener una licencia estando la persona con una suspensión/inhabilitación/retención de licencia. En este caso se está remitiendo a la Sutrán, quien evaluará el tema y podría iniciar un procedimiento sancionador contra Cecilia García, que podría incurrir en la inhabilitación para obtener una licencia por un plazo de 160 días ”, puntualizó.

El primer brevete de García venció en agosto del 2014; sin embargo, en setiembre del 2015 y diciembre del 2018 se le intervino por conducir sin licencia (M3). Debido a la reincidencia en la infracción se le inhabilitó hasta el 29 de agosto del 2024

Luego que el Reniec le anulara un DNI por presentar un acta de nacimiento con firma falsa, la parlamentaria volvió a reinscribirse en 2019. Al contar con un nuevo documento de identidad, tramitó una nueva licencia en mayo de dicho año para volver a circular en su vehículo y lograr así la impunidad a la sanción que pesaba en su contra.

“Ella no contaba con licencia. No renovar una licencia es como si no tuviera porque para poder renovar se pide que acredite que mantiene las condiciones para conducir un vehículo. Por eso pasan nuevamente una evaluación médica y demás”, explicó Janet Arias.

De acuerdo a la directora de Dirección de Circulación Vial, la parlamentaria debió acudir al MTC para actualizar sus datos con su nuevo documento de identidad. “En este caso no ha sucedido ello, la persona solo ha tramitado por otro conducto como si nunca hubiera tenido una licencia de conducir”, agregó.

En comunicación con Cecilia García, resaltó que se somete a todas las indagaciones que las autoridades inicien. “Considero que el MTC debe de proceder de acuerdo a cómo consideren, como en todas las investigaciones”, aseveró.

