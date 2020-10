Ana Neyra: “Estamos desnaturalizando la vacancia por incapacidad moral”

La titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Ana Neyra, sostuvo que se está “desnaturalizando” el recurso de vacancia presidencial por incapacidad moral.

Esto, debido a una nueva moción en el Congreso de la República contra el presidente Martín Vizcarra, tras las denuncias presentadas en su contra por haber favorecido, presuntamente, a empresas cuando era gobernador regional de Moquegua en el 2013.

“ Estamos desnaturalizando la vacancia por incapacidad moral . Estamos deteniéndola de una manera muy amplia. Que la fragmentación de los partidos en el Congreso está llevando a que en reiteradas oportunidades se trate de sacar al presidente porque no tiene mayoría porque no tiene bancada. Esto no está pensado en Martín Vizcarra sino en cualquier persona que ejerce la presidencia”, declaró el último lunes en Canal N.

En esa misma línea, la ministra de Justicia recordó que esta sería la cuarta vez que se intentaría un proceso de vacancia por incapacidad moral contra un jefe de Estado. Además, explicó que, hasta la fecha, espera la respuesta del Tribunal Constitucional para tratar de entender el recurso.

“La demanda que presentó el Ministerio de Justicia fue justamente para que el Tribunal Constitucional diga cómo hay que entender la vacancia por incapacidad moral. Hay que entenderla de manera restrictiva. Este sería un último recurso que tiene por medio causales objetivas y taxativas”, expresó.

Por otro lado, saludó la aclaración del coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, sobre la investigación preliminar que hizo el fiscal Germán Juárez Atoche por los presuntos delitos de cohecho y colusión.

“Un fiscal investiga, ese es su rol, pero quien condena es el juez. Tenemos que saber diferenciar esos dos momentos. Nosotros estamos ahora en un momento de una investigación preliminar que está iniciando en dos fiscales. Eso es un tema del Ministerio Público”, precisó la funcionaria.

En otro momento, aseguró que hubieron varios congresistas que, públicamente, le pidieron a Martín Vizcarra postergar las elecciones del próximo 11 de abril e incluirlas en el proceso del 2022 junto con las elecciones regionales y municipales.

“ Este año sí hubo varios congresistas que esbozaron la posibilidad de que se posterguen las elecciones . Hay que decir que varios congresistas debatieron la posibilidad de poner todo esto en un proyecto de ley. Finalmente, no lo hicieron porque había un cuestionamiento de la opinión pública”, agregó.

